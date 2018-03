Spielberg va produce pentru Amazon un serial despre conquistadorul Cortés

Scenariul acestui miniserial de patru ore intitulat Cortés, a fost scris în anii 60 de cunoscutul scenarist hollywoodian Dalton Trumbo (Spartacus, Exodus, Vacanţă la Roma), scrie agerpres.



Pe lângă Steven Spielberg, Cortés va fi coprodus de Javier Bardem, precum şi de Darryl Frank şi Justin Falvey, care au colaborat amândoi la serialul The Americans.



În fruntea a câteva mii de oameni, Cortés a reuşit fără un simţ politic sau strategic prea dezvoltat să cucerească ceea ce este azi Mexicul, cucerindu-i pe aztecii atotputernici.



Cu serialul Transparent, lansat în 2014, platforma a devenit un actor legitim al producţiilor de televiziune.



Serialul, care a câştigat peste zece premii Emmy şi şase Golden Globes, a fost urmat de alte producţii de succes precum Mozart in the Jungle, sau The Marvelous Mrs. Maisel.