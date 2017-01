Soțul româncei ucise de avalanșa din Italia: M-a salvat durerea de cap a soției

În urma avalanșei în Italia care a lovit hotelul unde se aflau cetățeni români, trei dintre care au decedat, supraviețuitorii au oferit mărturii. Soțul româncei ucise de avalanșă a povestit cum s-a întâmplat și cum a putut să supraviețuiască.

„Soția mea avea o durere de cap și îi trebuia un medicament care se afla în mașină. Astfel am ieșit din hotel și m-am dus la mașină. În timp ce mă întorceam către hotel am auzit scârțâituri și am văzut muntele prăbușindu-se pe clădire. M-a lovit și pe mine, dar parțial. Am văzut o mare parte din hotel acoperită de zăpadă”, aceasta este mărturia tragică a lui Giampiero Parete, unul dintre supraviețuitorii avalanșei care a distrus în totalitate hotelul Rigopiano din localitatea Farindola, Abruzzo.

„Am încercat să intru – mai spune Parete – dar riscam să rămân blocat. M-am prins de ramura unui copac și am reușit să mă întorc la mașină. Apoi l-am întâlnit pe administratorul hotelului și împreună am dat alarma. Din interiorul hotelului nu se mai auzea niciun zgomot”, scrie gazetaromaneasca.com.

Bărbatul a fost transportat la un spital din Pescara, unde este internat la Reanimare și asistat de psihologi. Soția lui, Adriana, și cei doi copii se numără printre victimele avalanșei provocate de cutremur.

UNIMEDIA reamintește că în urma avalanșei din Italia au murit 30 de oameni.