Solistul trupei Queens of the Stone Age a lovit o femeie, în timpul unui concert

Solistul trupei Queens of the Stone Age, Josh Homme, a lovit cu piciorul în faţă o femeie, fotograf profesionist, în timpul unui concert, muzicianul, care, ulterior, şi-a cerut scuze pentru incident, spunând că "era absorbit de interpretare", potrivit AFP.

Josh Homme, solistul formaţiei Queens of the Stone Age, şi-a cerut scuze, duminică, pentru incidentul care a avut loc în timpul unui concert susţinut sâmbătă, la Los Angeles, parte a unui festival organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

În imagini înregistrate în timpul concertului, Homme poate fi văzut în momentul în care loveşte cu piciorul capul unei fotografe aflate în zona din vecinătatea scenei.

Chelsea Lauren, colaborator al agenţiei Shutterstock, spune că şi-a petrecut noaptea la spital, cu dureri de gât, un ochi învineţit şi o stare de greaţă.

"Atacarea unei persoane, în orice formă, nu este în regulă, indiferent de motiv", a scris aceasta pe platforma online Instagrm.

Fotografa sugerează că Homme ar fi fost sub influenţa drogurilor sau a alcoolului. Ea a publicat, de altfel, o fotografie în care Homme poate fi văzut zâmbind, cu sângele curgându-i pe faţă, după ce s-a tăiat singur cu cuţitul pe frunte.

"Eram acolo unde mi s-a permis să fiu, nu încălcam nicio regulă, îmi făceam slujba", a adăugat Lauren.

Homme şi-a cerut scuze şi a calificat incidentul drept un accident. Muzicianul a scris pe Twitter că era "absorbit de interpretare" şi că a lovit şi echipamentul tehnic de pe scenă.

"Nu aş lovi niciodată intenţionat pe cineva care lucrează sau participă la concertele noastre şi sper că Chelsea îmi va accepta scuzele sincere", a mai scris acesta.

Explicaţiile lui Homme au atras însă un val de critici negative pe reţelele de socializare online, unii cerând ca rockerul să fie anchetat de poliţie.

Homme, în vârstă de 44 de ani, este fondator al trupelor Queens of the Stone Age şi Eagles of Death Metal.

Grupul muzical Eagles of Death Metal este cel care susţinea un show în sala Bataclan din Paris în noaptea de 13 noiembrie 2015, când teroriştii Statului Islamic au deschis focul asupra spectatorilor. 89 de oameni şi-au pierdut viaţa în acel atac terorist, care era doar unul dintre cele şase atacuri coordonate din capitala Franţei. Atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015 s-au soldat cu 130 de morţi.

Josh Homme - care trăieşte în California şi este şi un producător muzical prolific, notabilă fiind colaborarea la cel mai recent album al lui Iggy Pop - nu a participat la acel concert.

Trupa americană de heavy rock Queens of the Stone Age a fost fondată în 1996, în Palm Desert, California, şi a fost nominalizată de şapte ori la premiile Grammy, inclusiv la ediţia din 2018 (pentru albumul "Villains").