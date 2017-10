Soția producătorului Harvey Weinstein, acuzat de abuz sexual de mai multe femei, l-a părăsit. Angelina Jolie și Gwyneth Paltrow sunt printre „victime”

Soția producătorului de filme Harvey Weinsten, Georgina Chapman a spus că îl părăsește, după ce acesta a fost acuzat de mai multe femei, printre care și actrițe, că au fost hărțuite sexual de către Weinstein. Soția producătorului a spus că acțiunile sale sunt "de neiertat". Weinstein și Chapman au doi copii împreună. Angelina Jolie și Gwyneth Paltrow sunt printre cele care au declarat cel mai recent că au fost hărțuite sexual din partea lui Harvey Weinstein la începutul carierei lor.

Weinstein este cofondatorul caselor de producție Miramax și The Weinstein Company. Weinstein a primit premiul Oscar pentru producerea filmului "Shakespeare in Love". Este de asemenea producătorul executiv a unor filme renumite ca "Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring", "Pulp Fiction", "War and Peace", etc.

Weinstein a fost concediat de la propriul studio de producere, Weinstein Company, săptămâna trecută.

O investigație a The New York Times a descoperit acuzații ascunse la adresa lui Weinsten, care s-au acumulat timp de trei decenii. Istoria publicată a creat un adevărat scandal în lumea Hollywood-ului, care a determinat și mai multe femei, printre care și actrițe cunoscute, să dezvăluie incidentele de hărțuire sexuale avute cu Harvey Weinstein.

În tot acest timp, Weinstein s-ar fi înțeles cu opt victime ale abuzului sexual din partea sa, arată invesitgația The New York Times, cu referire la doi oficiali din cadrul companiei, care și-au păstrat anonimitatea. Printre victime ar fi fost o actriță, o asistentă și un model.

Actrița Romola Garai povestise în The Guardian că s-a simțit "violată" în timpul unei audiții "umilitoare" cu producătorul american Harvey Weinstein.

Într-o afirmație pentru The Times, Harvey Weinstein își cere scuze pentru acțiunile sale:

"Înțeleg că modul în care m-am purtat cu colegii în trecut a cauzat multă durere și îmi cer sincer scuze pentru asta. Deși încerc să fiu mai bun, știu că am mult de lucru în acest sens". Weinstein a mai spun că va lua o pauză și că va încerca să treacă și un curs de reabilitare.

Soții Barack și Michelle Obama s-au alăturat condamnării publice adresate lui Weinstein, care ia proporții tot mai mari, relatează bbc.com. Fostul cuplu prezidențial a spus că "sunt dezgustați de informațiile recente la adresa lui Harvey Weinstein".

Weinstein a fost un mare donator al Partidului Democrat din SUA în timpul mandatului lui Obama. Fiica cea mare a soților Obama a făcut un stagiu la Compania Weinstein la începutul anului.

Weinstein donase și pentru campania prezidențială a lui Hillary Clinton în 2016. Clinton a spus că este "șocată și consternată" față de ceea ce s-a descoperit.