Soția actorului Casey Affleck, premiat cu Oscar în 2017, a depus actele de divorț

Summer Phoenix, soția actorului Casey Affleck, premiat cu Oscar în 2017 pentru rolul interpretat în filmul „Manchester by the Sea”, a depus la un tribunal din Los Angeles actele oficiale prin care solicită divorțul de starul american, informează contactmusic.com.

Cei doi actori și-au anunțat despărțirea încă din martie 2016, însă actele prin care actrița Summer Phoenix a solicitat în mod oficial demararea procedurii de divorț au fost depuse abia luni, 31 iulie 2017.

Potrivit acelor documente, Summer Phoenix, în vârstă de 38 de ani, a invocat motivul clasic al "diferențelor ireconciliabile" și a solicitat împărțirea cu soțul ei a custodiei celor doi copii ai cuplului — Indiana, în vârstă de 13 ani, și Atticus, în vârstă de nouă ani. Summer Phoenix a cerut instanței americane să îi acorde și o pensie alimentară, precizează E! News.

Summer Phoenix și Casey Affleck s-au cunoscut în 1995, prin intermediul fratelui actriței, Joaquin Phoenix, care filma în acea perioadă cu fratele lui Casey, Ben Affleck, pentru lungmetrajul "To Die For". Casey Affleck și Summer Phoenix s-au logodit în 2003 și s-au căsătorit în 2006.

Atunci când s-au despărțit anul trecut, cei doi actori au dat publicității o declarație de presă comună, în care au precizat că despărțirea lor a fost "amiabilă".

Casey Affleck, născut pe 12 august 1975, a câștigat în 2017 numeroase distincții de prestigiu, inclusiv premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur, grație rolului principal pe care l-a interpretat în filmul "Manchester by the Sea". Starul american a fost nominalizat la Oscar și în 2008, la categoria "cel mai bun actor în rol secundar", pentru interpretarea din filmul "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford".