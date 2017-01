Societatea civilă, despre modul în care se va organiza concursul pentru funcția de director al ANRE: Audierea candidaţilor în şedinţe deschise

Sergiu Tofilat, cenzor la Centrul de analiză, supraveghere şi protecţie în domeniul energetic (ASPE), afirmă că a transmis o petiţie Comisiei economie, buget şi finanţe din Parlament, privind concursul de numire a unui nou director la ANRE. Potrivit lui, Comisia nu are suficiente cunoştinţe în domeniul energetic pentru a audia candidaţii. Aceasta a fost semnată de câțiva experți în domeniu.

„Despre numirea directorului ANRE.

Ieri am transmis o petiţie Comisiei economie, buget şi finanţe din Parlament, privind concursul de numire a unui nou director la ANRE.

Explicăm tezele principale:

1. Audierea candidaţilor trebuie să fie în şedinţe DESCHISE, cu acces pentru presă;

2. Comisia nu are suficiente cunoştinţe în domeniul energetic pentru a audia candidaţii. Trebuuie formată o comisie ad-hoc, după modelul comisiei de selectare a Guvernatorului BNM.

3. Cerinţele de eligibilitate (minim 10 ani de experienţă) sunt ilegale şi trebuie excluse.

4. Criteriile de evalare/punctaj trebuie revizuite, am propus şi o nouă grilă de evaluare”, explică pe pagina sa de Facebook, Sergiu Tofilat.

Mai jos vedeți dispoziția și semnatarii acesteia.