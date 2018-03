Simona Halep a fost eliminată de la Indian Wells: A pierdut semifinala în fața lui Naomi Osaka

”Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala”, a spus Simona, potrivit Digisport.ro.

În primul set, Halep a avut mingi de break la toate gameurile de serviciu ale japonezei, cu excepţia ultimului. Nu a reuşit să fructifice decât una, de rebreak, la 0-2. Românca a egalat la 2, apoi la 3-4 a avut 40-15, dar a pierdut ghemul. Din acel moment, pe teren a rămas numai Osaka, care a pus capăt primului set, cu 6-3, după 34 de minute.

În setul al doilea, Halep a cerut intervenţia lui Darren Cahill, la scorul de 3-0.

„Până la 3-3 totul a fost în regulă. Ce se întâmplă? Nu eşti tu, nu este jocul tău”, a întrebat-o Cahill pe Simona Halep şi, văzând că nu primeşte niciun răspuns, a continuat cu indicaţiile tactice.

Scorul în setul al doilea a fost 6-0 pentru jucătoarea japoneză.

Osaka a obţinut astfel prima victorie în faţa Simonei Halep, în patru meciuri. Ea va evolua în finală cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, un duel al jucătoarelor de 20 de ani.