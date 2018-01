Simona Halep a ajuns la spital deshidratată după jocul care a durat aproximativ trei ore

Jocul a durat timp de două ore și 50 de minute, iar în timpul jocului temperatura aerului era de 32 de grade Celsius.

De altfel, între setul al doilea și setul decisiv, organizatorii au acordat celor două sportive o pauză de 10 minute tocmai din cauza temperaturilor foarte mari. Ambele sportive au solicitat la un moment dat, în timpul meciului, intervenția medicului, scrie digi24.ro.

„Am fost obosită. Am avut atât de multe probleme la picioare, durere peste tot. După primul set, am fost gata. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Fără energie, fără putere. Dar apoi am zis că trebuie să lovesc toate mingile şi aşa am luat al doilea set”, le-a spus Simona jurnaliștilor, explicând astfel de ce a pierdut o nouă șansă de a câștiga un titlu de Grand Slam.