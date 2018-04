Silvia Radu se apără în cazul raportului ANRE, ținut în secret: „Am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut”

Radu îl acuză pe expertul în energie Sergiu Tofilat că e disperat și să nu ajungă ea în funcția de primar.

„Un așa-zis "expert" în energie, pe nume Tofilat, care s-a făcut remarcat deja în alegerile din Chișinău prin faptul că a vrut să candideze, dar nu a fost în stare să adune semnăturile necesare de la cetățeni, a ieșit astăzi cu atacuri murdare la adresa mea. Acuzațiile legate de modul în care a fost administrată Uninon Fenosa sunt minciuni, până și pretinsul expert a confirmat, fără să vrea asta, spunând cât de disperat este să nu ajung în funcția de primar și sugerând că face toate aceste mizerii în acest scop”, a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook.

Aceasta mai spune că din respect pentru oameni și adevăr, vrea să spună niște lucruri foarte simple și clare. „Union Fenosa este o companie internațională care are proceduri clare. Dacă făceam cea mai mică neregulă ei făceau plângere penală și se adresau în primul rând justiției. Dimpotrivă, activitatea mea a fost apreciată, inclusiv de statul Spaniol, prin distincția Crucea Ordinului Isabela Catolică (Orden de Isabel la Câtólică Encomienda) oferită de către Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, care se conferă ca o recunoaştere de către Casa regală a comportamentelor civile extraordinare, de care dau dovadă spaniolii şi reprezentanţii altor popoare în beneficiul naţiunii hispanice sau contribuie într-un mod relevant la promovarea relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre naţiunea spaniolă şi comunitatea internaţională. Mai mult ca atât, Spania mi-a conferit titlul de ambasador onorific în Moldova, titlu care se acordă doar persoanelor integre, oneste și profesioniste”, a mai precizat Radu.

Primarul general interimar suspendat spune că activitatea sa la Union Fenosa a stat sub lupa tuturor autorităților, permanent, sub diferite conduceri politice. „Am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut. Eu înțeleg că acum deranjez anumiți politicieni, candidați, grupuri de interese, televiziunile lor, anumite grupuri de influență afectate de curățenia pe care am început să o fac în Primărie. Lor le transmit un mesaj foarte clar, nu puteți convinge pe nimeni cu minciunile voastre și pretinși voștri experți "energetici", deveniți candidați eșuați între timp. Și nu mă puteți convinge să mă retrag din cursă ca să câștige candidații voștri politici! Ceea ce ați făcut astăzi mă mobilizează și mai tare, mă face mai hotărâtă și mai puternică!”.

UNIMEDIA precizează că redacția a intrat în posesia unui raport al ANRE, care, potrivit surselor, ar fi fost ținut în secret. „Cheltuieli suplimentare și ineficiente în sume considerabile" și „nerespectarea principiului eficienței maxime la costuri minime". Sunt doar câteva din concluziile raportului ANRE efectuat în 2013, legat de activitatea din perioada anilor 2010-2012 la cel mai mare distribuitor de energie electrică din Moldova ce era condus, la moment, de Silvia Radu, actual primarul general interimar degrevat.