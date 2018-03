Silvia Radu s-a implicat în cazul Smokehouse: A fost la fața locului, unde a discutat cu locuitorii din zonă

"Am discutat cu locuitorii din zonă, am ascultat toate părțile. În urma discuțiilor dintre cetățeni, autorități și agentul economic, am identificat și soluții. Am spus tuturor că trebuie să respectăm legea, trebuie să conlucrăm și să ne respectăm unii pe ceilalți. Luni vom avea un protocol semnat ca lucrurile să reintre în normal", a scris Silvia Radu.

Pretura Centru a refuzat recent să prelungească programul de activitate al restaurantului Smokehouse. Restaurantul a acuzat Pretura Centru de corupție, iar instituția a venit cu o reacție în care spune că restaurantul îi denigrează imaginea.

"Locatarii sunt indignaţi de comportamentul agentului economic, de aceea Pretura sectorului Centru a decis să nu avizeze pozitiv programul solicitat. Instituţia noastră activează pentru cetăţeni dar nu în detrimentul acestora", a scris Pretura Centru într-un comunicat.

Pe de altă parte, Smokehouse a spus că poliția ar fi sunat vecinii restaurantului din partea Preturii pentru a fabrica plângeri.

Pe 7 martie, reprezentanții Smokehouse s-au întâlnit cu viceprimarul Nistor Grozavu, fapt care potrivit lor, "nu a dus la nici o concluzie".