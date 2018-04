Silvia Radu posibil va candida la alegerile locale: „Eu cred că Maia Sandu mă va susține în cel de-al doilea tur al alegerilor împotriva lui Ceban”

„Sunt o persoană de sine stătătoare și nu reprezint interesele nici unei părți. Nu am decis încă dacă voi candida, pentru că este o problemă foarte dificilă. Unui candidat independent îi este mult mai dificil decât un unui candidat de partid. Am trecut prin aceasta în timpul alegerilor prezidențiale și am văzut cât de discriminatorie a fost această abordare. Părțile aflate la putere nu au nevoie de candidați independenți, pentru că au propria lor părere și nu vor face ceea ce li se spune.

Dar dacă voi candida, voi fi un candidat absolut independent. Nu voi reprezenta interesele vreunei părți, aceasta este credința mea. Sper că toate partidele mă vor susține. Nu voi refuza”, a menționat Silvia Radu în cadrul unui interviu pentru newsmaker.md.

Pub

Primarul interimar a mai adăugat că speră ca Maia Sandu să o susțină, dacă va nimeri în al doilea tur de alegeri împotriva lui IonCeban, candidatul PSRM la fotoliul de primar al Chișinăului.

UNIMEDIA amintește că lidera PAS, Maia Sandu a anunțat că îl susține pe Andrei Năstase în aceste alegeri. „Acum este momentul de a pune temelia celui mai solid front pentru a susține un candidat comun”, spune Maia Sandu.