Silvia Radu a vizitat Regia „Autosalubritate” la ora 4 dimineața: „Sunt mereu gata să mă implic”

„M-am întâlnit cu angajații. Am discutat despre problemele lor. Eisunt în teren toată ziua. Atunci când eu cu o zi înainte am prezentat noul director – ei nu au fost prezenți, chiar dacă am rugat fostul director să-i invite pe toți. O situație similară a fost anterior, în perioada domnului Chirtoacă, când cel din urmă a încercat să înlocuiască același director. Dumnealui a organizat un protest, Chirtoacă a cedat și el a rămas în funcție. Am convenit că în cazul în care vor apărea probleme cu noul director interimar - eu voi interveni”, a menționat Radu.



Totodată, primarul interimar a anunțat că toți directorii numiți recent în funcții au contracte temporare.



„Pentru a asigura corectitudine și transparență – toți directorii de întreprinderi care au fost numiți să aibă contracte temporare. Contractele sunt valabile până când vor fi organizate concursurile de selectare a directorilor”, a punctat aceasta.

UNIMEDIA amintește că pe21 februarie, Silvia Radu a semnat dispozițiia de numire a lui Eugeniu Axentiev în funcția de director al Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”.