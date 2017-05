Siegfried Mureșan, despre posibilitatea ca Parlamentul European ar putea să amâne ajutorul de 100 milioane euro pentru Moldova, dacă se continuă proiectul schimbării sistemului electoral

Siegfried Mureșan avertizează guvernul Republicii Moldova că Parlamentul European ar putea amâna ajutorul financiar de 100 de milioane de euro dacă se continuă proiectul schimbării sistemului de vot, prin introducerea celui mixt, informează hotnews.ro.

„Uniunea Europeană dorește să ajute Republica Moldova cu 100 de milioane de euro în plus față de cele 746 de milioane de euro alocate deja pentru anii 2014 - 2020. Vrem ca acești bani să ajungă la cetațenii Republicii Moldova cât mai repede. Pentru ca banii să poata fi transferați Republicii Moldova, trebuie respectate o serie de conditionalitați introduse de mine în Comisia pentru bugete a Parlamentului European, unde am fost responsabil pentru avizul privind acordarea celor 100 de milioane de euro. Aceste conditionalități se referă la independența justiției, la respectarea statului de drept, la combaterea corupției și a spălării banilor. Dacă vor fi înregistrate progrese concrete in aceste domenii, va putea fi facut transferul fiecarei tranșe", a declarat Siegfried Mureșan.

Purtator de cuvânt al Partidului Popular European a mai spus că, pe lângă aceste condiționalități, există și „o serie de precondiții legate de standardele democratice, iar tentativa autorităților de la Chișinău de a schimba legislația electorală rapid, netransparent, fără acordul opoziției și fără avizul Comisiei de la Veneția pune semne de întrebare privind respectarea standardelor democratice”.



Decizia va fi luată săptamâna viitoare, în Parlamentul European, când se va decide „dacă putem acorda acum acest sprijin Republicii Moldova în contextul în care majoritatea guvernamentală dorește să schimbe legislația electorală”, a conchis Mureșan.