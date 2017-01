Siegfried Mureșan: Igor Dodon ar fi trebuit să facă prima vizită oficială externă la Bruxelles, nu la Moscova

Europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, crede că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ar fi trebuit să facă prima vizită oficială externă la Bruxelles, nu la Moscova. Uniunea Europeană (UE) a alocat Republicii Moldova 746 de milioane de euro de la semnarea Acordurilor de asociere UE - Republica Moldova și până în 2020, scrie deputatul în Parlamentul European pe pagina sa de Facebook.

„Chiar săptămâna trecută, Uniunea a mai aprobat încă un program de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru Moldova. În plus, Uniunea a liberalizat regimul de vize, ceea ce le permite cetățenilor moldoveni să circule liber în toate cele 28 de state membre. În aceeași perioadă, Rusia jupoaie Moldova cu 400 de milioane de dolari pe an, aproape 380 de milioane de euro, pentru gazul rusesc. În plus, în 2014, când Rusia a interzis importul de fructe și legume din Moldova, Uniunea Europeană s-a purtat ca un adevărat prieten și a permis importurile pe piața europeană. De asemenea, Federația Rusă a sprijinit constant separatismul din Transnistria și Găgăuzia, încălcând, astfel, în mod flagrant suveranitatea teritorială a Republicii Moldova și Constituția ei.

Uniunea Europeană a demonstrat că vrea o Republică Moldovă prosperă și integrată valorilor europene, Federația Rusă, când Moldova a semnat un parteneriat economic cu UE de pe urma căruia au de câștigat toți cetățenii moldoveni, a întors spatele Republicii Moldova și a arătat că nu-i pasă de cetățenii moldoveni decât dacă aceștia servesc intereselor ei economice și politice. Președintele Igor Dodon demonstrează în aceste zile că nu vrea să reprezinte interesele cetățenilor Republicii Moldova, ci că vrea să fie un vasal al Moscovei”, scrie europarlamentarul român.

UNIMEDIA amintește că astăzi președintele Igor Dodon și-a început vizita oficială la Moscova.

Delegația care însoțește președintele la Moscova este formată din zece persoane, printre care Zinaida Greceanîi, care deține funcția de președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor și Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei.