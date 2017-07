Sheriff a obținut un rezultat bun la Baku! Campioana Moldovei a remizat cu Karabakh

Campioana Moldovei, Sheriff, a remizat în partida tur din turul trei preliminar al Ligii Cmapionilor de la Baku cu Karabakh, scor 0-0. Calificarea se va decide pe 1 august la Tiraspol.

Sheriff Tiraspol a terminat la egalitate partida de la Baku cu Karabakh, scor 0-0. Antrenorul italian al tiraspolenilor, Roberto Bordin, a început surprinzător cu Petru Racu la mijlocul terenului. Fiind fundaș de meserie, Racu l-a înlocuit pe olandezul Jeremy de Nooijer, care a ratat această partidă, după ce a fost eliminat în partida retur cu albanezii de la Kukesi.

Gazdele au dominat ostilitățile din teren, creând numeroase ocazii la poarta galben-negrilor. Portarul croat al Sheriff-ului, Zvonimir Mikulic, a prins o zi bună, reușind câteva intervenții bune.

Sheriff a avut doar o singură ocazie la poarta azerilor, Racu ratând din apropierea porții.

"A fost un meci greu. În prima repriză am jucat mai bine, însă în mitanul secund am fost nevoiți mai mult să ne apărăm. Unica noastră speranță în această partidă a fost să marcăm în urma unui contraatac, nu am putut spera la mai multe" - a declarat la finele partidei, antrenorul celor de la Sheriff Tiraspol, Roberto Bordin.

Echipa care va evolua în play-off-ul Ligii Campionilor se va decide pe 1 august la Tiraspol. Partida va începe la ora 20:00.