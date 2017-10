Shakira a vorbit pentru prima dată despre relația cu Pique, după zvonurile de despărțire apărute în presă:

Shakira, logodnica lui Gerard Pique, a acordat un interviu pentru Canale 5 în care a făcut dezvăluiri inedite despre viața personală. Cântăreața columbiană a ținut să pună punct zvonurilor conform cărora ar avea probleme în cuplu.

Shakira i-a liniștit pe fanii echipei blaugrana, asigurându-i că Pique se simte excelent la club: "Devotamentul lui Gerard față de Barça e total. E o parte importantă a echipei. E greu să mai găsești un fotbalist ca el, pentru că jucătorii sunt mercenari într-un fel: vin și pleacă, schimbă echipele între ele. Inima lui Pique bate pentru Barcelona. Cred că e unul dintre puținii fotbaliști care s-au născut și au crescut cu ideologia blaugrana. Barca e o parte din el. Nu cred că există vreo sumă sau altceva care să-l poată cumpăra", transmite GSP.ro.

Despre relația ei cu fotbalistul, Shakira a spus: "Gerard mi-a schimbat viața în ăștia 6 ani de când suntem împreună. Înainte să-l întâlnesc ziceam: «Eu cu un fotbalist? Niciodată!» Nu mi-aș fi imaginat că voi fi iubita unui jucător de fotbal. A fost o pedeapsă dulce a destinului.

Eu și Pique ne completăm. Ne asemănăm în multe aspecte. Suntem născuți în aceeași zi și suntem foarte pasionali, trăim totul la maximum. Să zicem totuși că el e mai liniștit, iar eu un pic mai dramatică.

Dacă ne-ar plăcea să mai avem un copil? Dacă e să fie, va fi binevenit. Dar acum cu doi copii deja mult, parcă am avea 6! Seamănă mult cu mine și cu Gerard, n-au stare toata ziua, sunt foarte amuzanți, dar la 11 seara sunt praf, nu mai am pic de energie".

Shakira spune că ea și fotbalistul Barcelonei nu au în plan foarte curând căsătoria: "Eu simt că deja formăm o familie, e ca și cum am fi căsătoriți. Cred că devotamentul unuia față de celălalt pe care ni l-am demonstrat de când suntem împreună, faptul ca am creat o familie, e ceva foarte intens, avem o relație solidă. Nu cred că e nevoie de niște acte, de o petrecere și o ceremonie pentru a fi fericit și a te simți în familie.

Nu spun nu unei căsătorii, dar nu e o prioritate pentru noi. În momentul ăsta simt că ne suntem devotați unul altuia, avem doi copii minunați, o binecuvântare pentru noi".