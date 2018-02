Serghei Cebotari, numit “Omul Anului 2017” de revista VIP Magazin

Organizatorii evenimentului au menţionat că sub conducerea fermă şi coerentă a domnului Serghei Cebotari, Moldova Agroindbank s-a impus drept un pilon strategic al dezvoltării Republicii Moldova, un partener de încredere atât al sectorului privat, cât şi al celui public.

Preşedintele Comitetului de Conducere al MAIB şi-a exprimat recunoştinţa pentru premiul acordat, menţionând: „Primirea acestui premiu este o onoare pentru mine şi pentru Moldova Agroindbank. Consider că „Omul Anului” este o recunoaştere a rezultatelor şi contribuţiei MAIB la dezvoltarea economică şi socială a ţării, rezultate care se datorează eforturilor întregii echipe de management a băncii. Profesionalismul, integritatea, responsabilitatea şi performanţa reprezintă valorile de bază ale echipei MAIB şi sunt parte integrantă a reuşitelor înregistrate an de an de Moldova Agroindbank - liderul sistemului bancar din Republica Moldova.”

Premiile au fost acordate pentru categoriile: management, business, societate, mass-media şi cultură. Lista nominalizărilor a fost înaintată de redacţia revistei, criteriile de apreciere fiind influenţa, puterea financiară, succesul şi notorietatea.

Rezultatele finale au fost stabilite în baza votingului online şi a consiliului de experți. Concursul “Omul Anului” este organizat anual de către revista VIP Magazin, partenerul general al evenimentului fiind Moldova Agroindbank.

P