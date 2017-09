Seismul din Mexic: cel puțin 15 persoane au murit

Puternicul seism cu magnitudinea de 8,2 care s-a produs în sudul Mexicului în noaptea de joi spre vineri a făcut cel puțin 15 morți, au anunțat autoritățile mexicane, citate de AFP, scrie agerpres.ro.

Totalul victimelor "este de 15, pe baza numărătorii efectuate de statele federale", a declarat directorul Protecției Civile din Mexic, Ricardo de la Cruz, pentru postul Milenio TV. Seismul din noaptea de joi spre vineri a fost cel mai puternic cutremur de pământ produs în Mexic în ultimul secol.



Potrivit DPA, bilanțul victimelor a fost confirmat și de președintele mexican Enrique Pena Nieto, citat de Foro TV.

Enrique Pena Nieto a făcut această dezvăluire în fața jurnaliștilor mexicani după ce a ieșit dintr-o reuniune a Centrului Național pentru Prevenirea Dezastrelor, relatează acest post de televiziune.



Zece persoane au fost ucise în statul Oaxaca, a spus președintele mexican. Alte trei au murit în statul Chiapas și două în statul Tabasco.



Pe Twitter, președintele Enrique Pena Nieto a spus că seismul produs noaptea trecută pe coasta sud-vestică a Mexicului a fost cel mai puternic cutremur de pământ înregistrat în această țară în ultimul secol.



Președintele mexican a mai spus că seismul a produs și importante pagube materiale. Un milion de persoane au rămas fără electricitate, însă aceasta a fost restabilită în ultimele ore pentru 800.000 dintre ele.



Au fost înregistrate deja 62 de replici ale seismului și este posibil ca una dintre replicile viitoare să aibă o magnitudine de până la 7,2.



U.S. Geological Survey a raportat că un seism cu magnitudinea de 8,1 s-a produs într-o regiune de coastă din sudul Mexicului, distrugând mai multe locuințe în statul Chiapas. Seismul a fost atât de puternic încât clădirile s-au zguduit violent în capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, aflată la o distanță de 1.000 de kilometri, și au determinat autoritățile locale să emită o alertă de tsunami.



Valuri care se înscriu în categoria tsunami au fost semnalate deja pe coasta mexicană de la Oceanul Pacific după acest seism.



Pacific Tsunami Warning Center a anunțat că valuri cu înălțimea de 1 metru (peste nivelul mediu al mareelor) au fost măsurate lângă Salina Cruz. Valuri mai mici au fost observate în apropiere de alte regiuni de coastă sau în larg, unde au fost măsurate cu ajutorul unor balize.



Același centru prevede că alte țări din America Centrală, precum Ecuador, El Salvador și Guatemala, s-ar putea confrunta cu valuri cu înălțimi de până la un metru.



Specialiștii afirmă că nu există motive de îngrijorare din acest punct de vedere pentru statul american Hawaii și insulele din Pacificul de Vest și de Sud.

Rezidenții din Ciudad de Mexico — mulți dintre ei în pijamale — și-au părăsit locuințele și, înspăimântați, s-au reunit în grupuri mari pe străzi. Mai multe cartiere au rămas cufundate în întuneric după ce alimentarea cu energie a fost întreruptă.



U.S. Geological Survey a anunțat că seismul s-a produs la 23:49 (ora locală) și a avut epicentrul la 165 de kilometri vest de Tapachula în statul Chiapas, nu foarte departe de Guatemala, la o adâncime de 69,7 kilometri.



Seismul a cauzat moartea a cel puțin cinci persoane, dintre care doi copii în statul mexican Tabasco.



Arturo Nunez, guvernatorul statului Tabasco, a spus că unul dintre copii a murit după ce un zid s-a prăbușit, iar celălalt era un bebeluș care a murit într-un spital pentru copii rămas fără electricitate, după ce alimentarea ventilatorului din secția pentru bebeluși a fost oprită.



Celelalte trei decese s-au produs în statul Chiapas.



Manuel Velasco, guvernatorul statului Chiapas, a declarat pentru postul Milenio TV că decesele s-au produs în localitatea San Cristobal de las Casas. Două dintre victime sunt femei, care au murit după prăbușirea unei case și a unui zid. Manuel Velasco a cerut persoanelor care locuiesc în apropiere de coastă să își părăsească locuințele ca măsură de precauție. El a mai precizat că seismul a avariat spitale și școli.

În Guatemala, președintele Jimmy Morales a ținut un discurs la postul public de televiziune în care a îndemnat populația să își păstreze calmul, în timp ce serviciile de urgențe verifică dacă s-au produs victime și pagube materiale.



"Am informații neconfirmate despre anumite pagube și despre moartea unei persoane, deși nu avem încă detalii", a spus președintele Morales. El a precizat că acel deces neconfirmat s-ar fi produs în statul San Marcos, aflat în apropiere de granița cu Mexicul.



Mexicul se află într-o zonă de întâlnire între cinci plăci tectonice, unde este înregistrată o puternică activitate seismică, informează AFP.



În septembrie 1985, un cutremur de pământ cu magnitudinea de 8,1 a devastat mare parte din capitala Ciudad de Mexico și a făcut peste 10.000 de victime.



După acea tragedie, autoritățile mexicane au întărit reglementările în domeniul construcțiilor de clădiri și au dezvoltat un sistem de alertă pe baza unor senzori amplasați în regiunile de coastă.