Şeful diplomaţiei franceze: „În cazul unui nou atac chimic în Siria, riposta va fi identică”

Răspunzând unei întrebări în cadrul unui interviu pentru France Info, ministrul de externe al Franţei a amintit că „în august 2013 regimul lui Bashar al-Assad şi-a luat angajamentul de a distruge întregul arsenal chimic (...). Or, în mod clar nu a fost distrus totul, aceste arme mai sunt folosite şi probabil vor mai fi”, a spus ministrul francez, scrie agerpres.



„Însă, este clar pentru Bashar al-Assad că, dacă el va trece din nou această linie roşie, în mod evident riposta va fi identică”, a atenţionat şeful diplomaţiei franceze.



„Problema este arma chimică. Nu noi am declarat război lui Bashar al-Assad sau aliaţilor săi. Pur şi simplu noi am făcut în aşa fel ca arma chimică să nu mai fie folosită şi să nu se mai adauge această teroare împotriva poporului sirian”, a adăugat ministrul.



Potrivit lui Jean-Yves Le Drian, „atunci când Franţa îşi asumă angajamente (...), ea şi le respectă. Dacă aceste angajamente nu sunt respectate, noi lovim pentru ca ele să fie respecte”, a conchis el.



Le Drian a reiterat dezideratul exprimat de preşedintele francez Emmanuel Macron, ca raidurile aeriene întreprinse în noaptea de vineri spre sâmbătă de aviaţiile americană, britanică şi franceză să deschidă calea pentru o deblocare a unui proces politic de reglementare a crizei siriene, sub egida ONU, proces în prezent în impas.