Şef de Direcţie la Procuratură cu imobil de lux nedeclarat şi ajutor financiar primit de la mama

Alexandru Nichita este şeful interimar al Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii de la Procuratura Generală. În ultimii ani, acesta a condus Secţia investigaţii financiar-economice şi Direcţia investigaţii generale. În perioada respectivă, a reuşit să-şi ridice un imobil de lux pe un teren achiziţionat acum cinci ani.

Imobilul, însă, nu figurează în declaraţiile sale cu privire la venituri şi proprietate. „Casa e nefinisată. De asta nu am declarat-o”, explică procurorul.

În septembrie 2010, procurorul Alexandru Nichita a câştigat concursul pentru numirea în funcţia de şef al Secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul Procuraturii Generale (PG), iar în februarie 2014 a fost numit şef interimar al Direcţiei Investigaţii Generale. Astăzi, Nichita este şef interimar al Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii din cadrul PG, scrie Ziarul de Gardă.

În ultimii ani, el a fost şi formator la Institutul Naţional al Justiţiei (INJ). În ianuarie 2014, Nichita a fost ales preşedinte al Colegiului disciplinar din cadrul PG, iar ulterior, în mai 2016, a fost votat de colegi pentru a face parte din Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor.

Casa şi explicaţiile procurorului. „Vă invit la mine acasă să vedeţi cum trăiesc”

În octombrie 2012, fiind şef al Secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul PG, Alexandru Nichita cumpără un teren de 7 ari la Cricova, mun. Chişinău. Astăzi, pe acest teren se înalţă un imobil de lux, cu două niveluri, proaspăt finalizat. Casa este îngrădită cu un gard înalt de peste doi metri, care nu permite curioşilor să tragă cu ochiul în curtea care adie a nou.

Poarta, mai înaltă decât gardul, asamblată din materiale moderne, anunţă că proprietatea este păzită. Casa, însă, nu apare în baza de date a Întreprinderii de Stat „Cadastru”, semn că proprietarul nu a oficializat încă finalizarea construcţiei bunului imobil. Acesta, deşi construit pe un teren care-i aparţine, nu se regăseşte nici în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale lui Alexandru Nichita, depuse în ultimii ani la Comisia Naţională de Integritate.

„În declaraţia de avere pentru anul 2015 este indicat terenul, dacă vă uitaţi. Da, casa e ridicată, e acoperită, dar întrebaţi vecinii dacă trăieşte cineva acolo. Vă spun eu, nu trăieşte nimeni. Casa nu e finalizată. De asta nu am declarat-o. În declaraţia pentru anul acesta, va fi indicată”, susţine procurorul.

Întrebat despre sursele financiare din care şi-a edificat casa, Nichita a declarat că a vândut, de-a lungul timpului, mai multe apartamente. „Întrebarea e bună. Haideţi să facem altfel. Dacă doriţi, la ora şase seara, când doriţi dvs., vă invit la mine acasă să vedeţi cum trăiesc eu, în 50 de m.p., cu soţia, băiatul de 23 de ani şi o fetiţă. De 16 ani trăiesc acolo. Acum, despre banii pentru casă. Eu am avut un apartament cu trei odăi în blocul ridicat pentru procurori pe str. N. Sulac. L-am vândut.

O parte din bani au mers pentru casă, iar o altă parte din bani i-am investit într-o altă ipotecă, în blocurile din str. Melestiu, construite tot pentru procurori. Doar că, nu am fost înscris în lista privilegiaţilor. Separat, în mod individual, am semnat un contract cu firma de construcţii.

Nu am plătit un preţ privilegiat. Pot confirma toţi. Am investit acolo pentru că eram sigur că, fiind un bloc pentru procurori, se va construi cu siguranţă, iar firma nu va falimenta. În 2016, am vândut acel apartament din str. Melestiu şi banii i-am investit în casă. De patru ani construiesc şi nu ştiu când o să mă mut. Acum mă gândesc că de 16 ani stau în 50 m.p., poate anul ăsta voi vinde şi acest apartament şi poate…”, explică procurorul Nichita.

