Se pregătește de ceva? Vlad Plahotniuc și-a publicat, în premieră, biografia „neretușată”

Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și-a publicat pe blogul său biografia. Aici, el a povestit despre viața și activitatea sa și cum a reușit să ajungă om de afaceri. Totodată, în descriere, cei care se ocupă de blogul liderului democrat au omis unele detalii despre care presa a scris ani de zile cum ar fi relația extrem de apropiată cu familia Voronin în timpul guvernării comuniste, sau despre preluarea la limita legii a mai multor afaceri printre care Victoriabank, postul de televiziune Prime și 2Plus. De asemenea niciun cuvânt despre cetățenia română pe care o deține sub un alt nume, cel de Vlad Ulinici.

„Am început să fac primii bani din activităţi de comerţ şi servicii, era o activitate total nouă pentru mine, căreia trebuia să-i aloc tot timpul şi energia pentru a o înţelege. Acest lucru m-a determinat să iau o pauză academică. Am încercat şi afacerea pe care o practicau mulţi moldoveni la vremea respectivă, cea cu sălile video, apoi am trecut la prima mea afacere serioasă – o tipografie, în care am investit multă energie şi a fost prima afacere care îmi aducea venituri bune şi constante, tipăream etichete pentru mai multe vinării din Moldova şi de peste hotare, iar la un moment dat ne-am diversificat activitatea şi am devenit cei mai mari importatori de produse de sticlă pentru industria vinului şi a conservelor din Republica Moldova”, povestește Vlad Plahotniuc pe blogul său.

De asemenea, a povestit și despre cum a început să facă politică.

„Am intrat în politică în 2010, dar m-am implicat în acest domeniu mult mai devreme. În special în anii 2007-2009, am sprijinit în repetate rânduri mai mulţi lideri ai opoziţiei de atunci, am făcut asta pentru că îmi doream ca Republica Moldova să nu mai fie o ţară cu o doctrină comunistă, îmi doream ca oamenii de afaceri străini cu care mă întâlneam să nu-mi mai vorbească despre regimul comunist de la noi”, a mai povestit liderul democraților.

Politicianul a vorbit și despre planurile de viitor: „Ambiţia mea pe termen lung este să transformăm ţara în care trăim într-un stat modern, în care oamenii să vrea să înveţe, să-şi creeze familii, să lucreze şi în care să poată îmbătrâni în condiţii decente. Vreau să pun bazele unui progres constant pentru Moldova, un progres care să fie asigurat, să fie garantat şi după plecarea noastră. Până acum, mi-au reuşit toate proiectele mari, indiferent cât de lung şi greu a fost drumul, indiferent de obstacole”.

UNIMEDIA precizează că mai mulți analiști politici au declarat că în 2017 după reformarea Guvernului, Vlad Plahotniuc ar putea fi noul premier. Asta mai ales după ce, recent, a preluat conducerea PDM.