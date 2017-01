Scrisoarea Adrianei - adolescenta diagnosticată cu leucemie: Acum, preţul vieţii mele este de 127.000 de dolari

Adriana Proca are 15 ani și este elevă în clasa a IX-a. Veselă, sârguincioasă și mereu cu zâmbetul pe buze. Asta pot spune despre Adriana toți cei care o cunosc. Viața adolescentei s-a schimbat brusc însă din momentul în care a aflat că suferă de leucemie. Pentru a se trata, Adriana are nevoie de 117 mii de dolari, bani pe care familia sa nu îi are. Astfel, adolescenta vine cu o scrisoare către toți cei care pot dona cât de puțin pentru a-i mai dărui o zi de viață.

„Eu mă numesc Proca Adriana, am 15 ani, elevă în clasa a 9-a. Eu învăţ bine, mereu sunt activa şi particip la activităţi extraşcolare. Am o familie mare şi frumoasă: părinţii, două surori şi un frate, care mă aşteaptă acasă.

Pe data de 09.01.2017 am fost internată în spital cu anemie, însă după puncţie am fost transferată la alt spital, eu nu ştiam de ce, tata îmi spunea că rezultatul de la puncţie nu este clar şi trebuie să mă trec nişte aparate. Când am ajuns aici şi am văzut toţi aceşti copii, am izbucnit în plâns, am aflat că ei sunt bolnavi de leucemie deci şi eu sunt.

Mi s-a spus că această boală se tratează, însă avem nevoie de o sumă enormă de bani, acum preţul vieţii mele este de 127.000 $. Din păcate părinţii mei nu au aşa posibilităţi.

Dacă aveţi posibilităţi, vă rog să ajutaţi părinţii mei să strângă această sumă, câte puţin. Puţin câte puţin, fac mult”, scrie Adriana pe site-ul caritate.md unde pot fi făcute donațiile.

Donații pot fi făcute și de pe telefonul mobil. Abonații Orange pot trimite SMS la nr. 2910 cu textul "proca". Abonații Unite pot trimite sms la nr. 9002 cu textul "proca", iar abonații Moldtelecom pot apela nr. 090009002. Prețul unui sms sau al unui apel este de 45 lei și pot fi efectuate nelimitat.