Scriitorul moldovean stabilit la Paris, Vitalie Vovc: „De unde a scos guvernarea ca aș avea nevoie de reprezentanți ai diasporei în parlament?”

Scriitorul, poetul și activistul civic moldovean, Vitalie Vovc, care trăiește de 15 ani la Paris, spune că în „calitatea sa de cetățean al Republicii Moldova stabilit cu traiul în străinătate nu îmi convine nici votul mixt, nici votul uninominal”. Acest lucru l-a declarat în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Mi se spune că vei alege niște reprezentanți în diasporă. Nu am eu nevoie de acești reprezentanți. De unde a scos guvernarea ca aș avea eu nevoie de reprezentanți ai diasporei în parlament? Eu am nevoie ca lucrurile să se schimbe aici, în țară. Eu mi-am apărat interesele în 1999, atunci cand am luat decizia de a pleca din țară”, explică scriitorul.

„Fiind în străinatate și votînd pe liste, proporțional, simțeam că eram parte componentă a unui proces democratic într-o țara, care e departe, dar în care participam și eu la ceva”, a adăugat invitatul.

Vitalie Vovc spune că nu face parte din categoria celor care spun că trebuie să rămânem la votul proporțional, dar nici din grupul celor care suțin votul mixt, deoarece, spune el, „sunt foarte multe necunoscute, eu am dubii”.

Totuși, în cazul unei legi atât de importante, care, spune Vitalie Vovc, „schimbă țara” și „atunci cand ai 101 deputați, să nu existe interpelări, amendamente, discuții, vreo necesitate de a preciza anumite momente, acest lucru mi se pare halucinant”.

UNIMEDIA amintește că Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la schimbarea sistemului elecoral. Cu votul a 74 de deputați a fost adoptat sistemul de vot mixt.

Proiectul prevede ca 51 de deputați să fie aleși în baza circumscripțiilor electorale uninominale, iar 50 de deputați - în baza listelor de partid.