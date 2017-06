Schimb de focuri în Statele Unite: Un fost angajat al unei companii din Orlando a împuşcat mortal cinci persoane, apoi s-a sinucis

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ucis cinci persoane într-un atac armat care a avut loc în zona industrială a oraşului american Orlando, apoi atacatorul s-a sinucis, a anunţat luni poliţia statului Florida, relatează site-ul ABC News.

Asupra atacatorului au fost descoperite un pistol şi un cuţit, potrivit şerifului Comitatului Orange, Jerry Demings.

Poliţiştii au găsit la faţa locului patru persoane decedate, trei bărbaţi şi o femeie. Un alt bărbat care a fost împuşcat a fost transportat la spital, unde a murit.

Şapte persoane care se aflau în interiorul clădirii nu au fost rănite şi sunt chestionate de către anchetatori. Potrivit primelor informaţii, este vorba despre o răzbunare a unui fost angajat nemulţumit, concediat în luna aprilie.

Şeriful Comitatului Orange a mai precizat că nu există indicii potrivit cărora atacatorul face parte dintr-o organizaţie teroristă, adăugând că "este vorba cel mai probabil despre un incident violent la locul de muncă".

Schimbul de focuri a avut loc în incinta unei companii care produce copertine pentru autovehicule, Fiamma Inc. Compania are sediul pe strada Forsyth din Orlando, într-un parc industrial.

Primarul Comitatului Orange, Teresa Jacobs, s-a deplasat la locul incidentului. Şeriful Jerry Demings va prezenta un raport actualizat privind situaţia victimelor şi alte detalii despre atac.

„Departamentul Şerifului din Comitatul Orange a intervenit la locul schimbului de focuri. Situaţia a fost stabilizată, dar mai multe persoane au fost ucise. Incidentul a avut loc într-o zonă industrială, pe strada Forsyth", a anunţat poliţia.

Şeriful Jerry Demmings va face o declaraţie publică „de îndată ce informaţiile vor fi exacte”. Mai multe drumuri din Orlando au fost închise de către autorităţi.

Incidentul vine la aproape un an de la atacul armat care a avut loc în clubul de noapte Pulse din Orlando, în urma căruia 49 de persoane au fost ucise.

Un angajat al acestei companii a declarat că şeful ei a fost împuşcat mortal. Sheila McIntyre s-a adăpostit într-o toaletă, de unde şi-a sunat sora pentru a o informa despre atacul armat.

În luna iunie a anului 2014, bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost implicat într-un alt incident violent la sediul companiei Fiamma. Potrivit poliţiştilor, el a lovit un alt angajat, dar acesta a refuzat să depună plângere.

FBI s-a alăturat poliţiei locale în ancheta privind atacul armat, iar o echipă specializată a fost trimisă la faţa locului.

