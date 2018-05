Scapă de hemoroizi într-o zi. Tratament chirurgical modern fără bisturiu și fără dureri

Hemoroizii – boala modului sedentar de viață

Dumitru Pașcan are 35 de ani și este economist. Jobul său presupune statul pe scaun în fața calculatorului cel puțin 9 ore pe zi. Deși a resimțit consecințele unui mod de viață sedentar încă acum câțiva ani, din cauza aspectului sensibil al problemei tânărul a amânat vizita la proctolog, până când durerea a devenit insuportabilă.

Dumitru Pașcan, pacient: „La vârsta de 35 de ani nu vrei să crezi că ai hemoroizi sau oricare altă boală. Nu am dat mare atenție simptomelor, întrucât credeam că durerile vor trece. Așa au trecut câțiva ani, până când nu am mai putut sta așezat pe scaun. Când am ajuns la medic, mi s-a spus că am hemoroizi de gradul III și că problema mea poate fi soluționată fără operație clasică. Dacă aș fi știut de chirurgia de o zi, care nu presupune recuperare îndelungată, cu siguranță veneam mult mai devreme la proctolog.”

La fel ca și Dumitru Pașcan, milioane de oameni de pe glob aleg să trăiască cu dureri severe zilnice. Din cauza fricii de a merge la medic, dar și de a ajunge pe masa de operație, prea puțini se hotărăsc să ceară ajutorul specialistului la timp. Un argument absolut nemotivat, spun specialiștii. Metodele minim invazive pot soluționa problema și reda calitatea vieții.

Tratamentul hemoroizilor, fără bisturiu și fără durere

Cel mai modern tratament al hemoroizilor – dezarterizarea hemoroizilor sub control Doppler (HAL RAR ), disponibil la Spitalul Internațional Medpark, se axează pe soluționarea cauzei, și nu a consecinței bolii. HAL-RAR este un din cele mai puțin traumatice metode existente la moment. Integrată în serviciul „Chirurgia de 1 zi”, intervenția durează mai puțin de o oră, iar avantajele procedurii, la ora actuală, sunt de neegalat.

Iurie Serbuelnco, chirurg proctolog Medpark: „Cu ajutorul unui aparat special blocăm arterele ce alimentează cu sânge hemoroizii, iar fără o sursă de alimentare aceștia își reduc dimensiunile semnificativ. Efectul se observă chiar din momentul operației, iar pentru că nu există nicio plagă la nivelul țesuturilor, senzațiile dureroase lipsesc. Principalul beneficiu pentru pacient este reîntoarcerea la viața normală la câteva ore după intervenție.”

Tehnica HAL-RAR reduce la minim complicațiile postoperatorii, astfel pacientul este externat și își poate relua alimentația obișnuită chiar a doua zi. Mai mult. Aceasta are și o rată de succes de cca 95% în cazul hemoroizilor de gradul II și III, iar cea de recidivare – extrem de mică (2,58%). Află mai multe detalii pe http://www.medpark.md/ro/serviciu/proctologie

La Medpark hemoroizii pot fi tratați prin mai multe metode:

- Intervenția clasică de hemoroidectomie;

- Intervenția prin metoda Longo;

- Intervenția minim invazivă prin metoda dezarterizării (HAL RAR).

Cea mai potrivită metodă chirurgicală pentru fiecare pacient în parte se stabilește în urma consultației și evaluării medicale.







