Scandal de proporţii în Marea Britanie: Ministrul de Interne, Amber Rudd, a demisionat

În ultimele două săptămâni, Guvernul britanic a devenit ţinta criticilor în legătură cu faptul că autorităţile au ameninţat cu deportarea unii imigranţi din aşa-numita „generaţie Windrush", muncitori caraibieni invitaţi de Londra să suplimenteze forţa de muncă în perioada 1948-1971, scrie mediafax.

În scrisoarea de demisie înaintată premierului May, Amber Rudd a afirmat că în mod neintenţionat a indus în eroare o comisie parlamentară prin faptul că a negat că Guvernul de la Londra are ţinte privind numărul de imigranţi ilegali ce trebuie deportaţi. Theresa May a acceptat duminică demisia ministrului de Interne.

Partidul Laburist, principala formaţiune de opoziţie din Parlamentul de la Londra, a solicitat în mod repetat demisia lui Rudd şi a cerut premierului May să explice rolul ce rol a avut în politicile guvernamentale privind imigraţia.