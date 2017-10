Şase automobile au acces în finala concursului AUTOBEST 2018

Pentru marele premiu al concursului AUTOBEST, ediţia 2018, vor lupta şase automobile. Organizatorii au anunţat lista modelelor finaliste, iar un câştigător va fi ales la 15 decembrie 2017.

„În acest an doar şase automobile i-au motivat pe membrii juriului pentru ca să fie incluse în marea finală şi în categoria principală a concursului Best Buy Car of Europe!”, a declarat fondatorul şi preşedintele organizaţiei AUTOBEST, jurnalistul auto român Dan Vardie.

Află mai multe detalii şi vezi care sunt maşinile care vor lupta pentru cucerirea premiului, pe AutoBlog.MD