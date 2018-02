Samsung a devenit cel mai mare producător de procesoare, depășind în premieră Intel

Samsung a investit mult în producția de procesoare în ultimii ani și a câștigat tot mai mulți clienți pe domeniu, rezultatele fiind acum vizibile. În plus, compania produce procesoare pentru tot mai multe domenii.



Intel nu a avut un an rău, vânzările companiei au crescut cu 6% și procesoarele sale se găsesc în 90% dintre PC-uri. Însă nu este suficient, iar faptul că Intel nu are o prezență puternică în dispozitivele mobile se vede deja.