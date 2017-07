SUA îşi face armată spaţială. Decizia provoacă controverse

House Armed Services Committee a votat crearea unei divizii a US Space Corp, devenind astfel prima ţară din lume cu o divizie militară dedicată problemelor din spaţiu, însă există şi persoane care nu sunt mulţumite de această schmbare.

Deşi este primul corp armat format în SUA în ultimii 70 de ani, ideea a fost prezentată încă din anul 2000. Cursa pentru spaţiu a început într-un mediu necontrolat, din fericire aceasta având un impact minim asupra vieţii civillor, notează IFL Science.

Subcomitetul consideră că ''întrecerea spaţială'' ar putea fi apărată mult mai bine de un grup separat, mai ales datorită dezvoltării noilor tehnologii. ,,În ultimele luni, subcomitetul a avut nenumărate întâlniri cu experţii ai spaţiului şi lideri importanţi,'' a declarat Mike Rogers, director al House Armed Services Subcommittee on Strategic Forces. ,,Împreună am ajuns la aceeaşi concluzie, Congresul trebuie să rezolve aceste probleme. Astfel am creat un nou corp armat în cadrul departamentului Forţelor Aeriene,'' a adăugat el.

Subcomitetul doreşte să menţină avantajul strategic al SUA în spaţiu. Însă mulţi membrii ai comitetului nu au fost de acord cu iniţiativa. ,,Este pentru prima oară când aud despre o reorganizare a Forţelor Aeriene, cred că sunt necesare mai multe discuţii la nivelul întregului comitet,'' a declarat Martha McSally, colonel pensionat din cadrul Air Force.