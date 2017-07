SUA ar putea trimite arme Ucrainei, pentru a o sprijini în lupta împotriva rebelilor proruși: Ar ajuta să elimine tancuri

Noul reprezentant special al SUA pentru Ucraina a declarat ca Washingtonul isi revizuieste activ politica privind trimiterea de arme in Ucraina, pentru a ajuta in lupta impotriva rebelilor sprijiniti de Rusia, relateaza BBC News, citat de Știrileprotv România.

Kurt Volker a declarat pentru BBC ca inarmarea fortelor guvernamentale ucrainene ar putea schimba abordarea Moscovei, dar nu crede ca masura ar fi una provocatoare.

Saptamana trecuta, Departamentul american de Stat le-a cerut ambelor parti sa respecte un armistitiu fragil in estul Ucrainei. “Armele defensive, cele care i-ar permite Ucrainei sa se apere si sa elimine tancuri, de exemplu, ar ajuta” sa impiedice Rusia sa mai ameninte Ucraina, a insistat Volker.

"Nu prezic unde vom merge in acest sens, aceasta este o chestiune care trebuie discutata in continua si in legatura cu care trebuie luata o decizie, dar cred ca argumentul ca ar fi provocator pentru Rusia sau ca ar incuraja Ucraina inseamna sa intelegi gresit situatia”, a adaugat el.

Potrivit oficialului, fost reprezentat permanent al SUA la NATO, pacea in estul Ucrainei va necesita un "dialog strategic" cu Rusia. Sustinerea SUA a fost cheie pentru ca Ucraina sa limiteze conflictul la regiunile din estul tarii si sa isi reconstruiasca economia dupa a doua sa revolutie prodemocratica in decurs de un deceniu.

Conflictul dintre armata ucraineana si separatistii prorusi din apropiere de granita ucrainei cu Rusia a izbucnit in urma cu trei ani, cand proteste de amploare in Ucraina au dus la indepartarea de la purte a presedintelui rus.

Rusia a anexat regiunea ucrainean Crimeea in 2014, iar Kievul o acuza ca sprijina separatistii prorusi din estul Ucrainei, o acuzatie pe care Kremlinul o neaga.

Acordul de la Minsk prevede incetarea focului in estuul Ucrainei, retragerea armamentului greu de pe linia frontului si reforme constitutionale, pentru a oferi estului Ucrainei mai multa autonomie. Aproximativ 10.000 de oameni au murit in conflict, potrivit estimarilor ONU.