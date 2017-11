SUA: Un nou-născut a murit în urma unei „supradoze cu marijuana”, fiind primul caz de deces în urma utilizării drogului

Cazul, care a avut loc în 2015, unde un nou-născut de 11 luni a murit de infarct, a revenit în atenţia publicului atunci când cei doi doctori care l-au tratat, Thomas Nappe şi Cristopher Hoyte, au ajuns la concluzia că infarctul a fost cauzat de o supradoză cu marijuana, scrie Hollywood Life.

Copilul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost adus la Rocky Mountain Poison and Drug Center, unde doctorii nu au găsit nimic care să explice inflamarea inimii, în afară de nivelurile ridicate de THC, care este compusul activ din marijuana. Doctorii şi-au publicat recent descoperirile în jurnalul Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.

„Singurul lucru pe care l-am găsit a fost marijuana”, a precizat Dr. Hoyte. „Mari concentraţii de marijuana în sângele lui şi acesta este singurul lucru pe care l-am găsit. Starea copilului nu s-a îmbunătăţit. Un lucru a cauzat altul, iar inima copilului a ajuns să nu mai bată. Apoi copilul nu a mai respirat şi a murit”.

Cauza oficială a morţii este miocardita, care este o condiţie care face ca muşchii inimii să se inflameze şi să se oprească din funcţionat. Este rară la copii, iar doctorii consideră că miocardita a apărut din cauza ingerării marijuanei.

Atunci când a ajuns la spital, tutorele băiatului a spus doctorilor că acesta a fost iritabil şi letargic în zilele de dinaintea internării. Hoyte şi Nappe, alături de o echipă de alţi doctori, au examinat nou-născutul pentru alte condiţii medicale, dar nu au găsit nimic în neregulă, în afară de cantitatea mare de THC. Doctorii şi-au încheiat studiul precizând că este „primul caz pediatric de deces asociat cu expunerea la cannabis”.

De asemenea, doctorii au spus că mediul în care trăia nu era potrivit pentru un nou-născut, având un „mod de trai instabil, trăind în mai multe moteluri”. Părinţii au recunoscut că folosesc droguri, inclusiv marijuana. „În era legalizării marijuanei, copiii riscă să fie expuşi, în mare parte prin ingerare”, a precizat Hoyte. „Mă simt foarte sigur de munca pe care am făcut-o în eliminarea altor motive în acest caz”. Totuşi, ambii doctori admit că este nevoie de mai multe studii. Până acum, marijuana nu a cauzat o supradoză fatală, aşadar, moartea copilului poate fi primul caz de acest gen.