SUA: 45 de agresiuni asupra jurnaliştilor în 2017

În primul său recensământ anual al ameninţărilor contra libertăţii presei în Statele Unite, Committee for Freedom of the Press a menţionat 122 de incidente în total: agresiuni fizice, arestări, confiscări de materiale şi controale la frontieră, scrie agerpres.



„Deşi nu sunt numărate toate incidentele legate de libertatea presei care au avut loc, (acest bilanţ) încearcă să documenteze numărul de cazuri în care jurnalişti din Statele Unite au fost arestaţi, agresaţi, supuşi percheziţiei, li s-a confiscat materialul ori au fost ţinuţi în arest la frontieră", potrivit organizaţiei.



Jurnaliştii arestaţi au fost majoritatea prezenţi la manifestaţii. Mulţi dintre ei au fost reţinuţi după ce au căzut în capcană în dispozitivul numit „kettling”, în cursul căruia poliţia încercuieşte manifestanţii aflaţi pe o anumită rază şi apoi arestează toate persoanele aflate în interior.



Mai mult de jumătate dintre jurnaliştii arestaţi erau free-lanceri, potrivit raportului.



Din cele 45 de agresiuni fizice asupra jurnaliştilor în 2017, două au fost provocate de oficialităţi, cum s-a întâmplat când candidatul republican la Congres Greg Gianforte a bătut reporter care tocmai îi pusese o întrebare.



Anchete asupra diverselor scurgeri de informaţii au, de asemenea, un impact asupra libertăţii presei, potrivit Reporters Committee for Freedom of the Press.



O singură plângere a fost depusă în 2017 după o scurgere de informaţii: o tânără de 25 de ani, Reality Winner, a fost acuzată că a transmis presei documente confidenţiale privind Rusia ale unei agenţii americane de informaţii. Însă 27 de dosare făceau obiectul unei anchete la sfârşitul anului, potrivit sursei.



În 2018, un fost agent al poliţiei federale (FBI) din Minnesota (nord) a fost pus sub acuzare în cadrul unei anchete asupra unor scurgeri de documente confidenţiale.