Ruxanda Glavan, despre majorarea prețurilor la serviciile medicale: „Costurile nu-i pot afecta pe cei care se conformează regulilor sistemului”

Majorarea prețurilor la serviciile medicale nu-i va afecta pe cei care se conformează regulilor sistemului. Declarațiile aparțin ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan și au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă.

„Eu ţin să fac neapărat această precizare: nu afectează costurile acestor servicii pe cei care acceptă regulile sistemului. Pentru că sunt oameni care au poliţă de asigurare şi nu vor să accepte regulile sistemului. Mă întorc la acele trimiteri necesare pe care trebuie să le facă prin medicul de familie”, susține Ruxanda Glavan.

Totodată, ea afirmă că deseori medicii de familie se plâng că pacienții vin la ei ca să obțină o înreptare la niște investigații pe care le consideră ei importane.

„Nu puţine situaţii sunt când medicii de familie ni se plâng că, de fapt, vine pacientul şi insistă să i se dea o anumită îndreptare pentru un anumit tip de investigaţii, spre exemplu: „Mă doare capul şi vreau să-mi daţi investigaţie pentru rezonanţă magnetică nucleară”. Nu este pacientul cel care are suficiente cunoştinţe să înţeleagă când şi de care tip de investigaţie are nevoie. Şi, respectiv, medicul de familie este cel care decide dacă are nevoie de consultaţie la specialist”, explică ministra.

Amintim că în urma creșterii costurilor la medicamente și la serviciile medicale, Ruxanda Glavan a fost criticată de socialiști, care au înaintat și o moțiune de cenzură împotriva acesteia în Parlament.

În replică, aceasta a explicat că acțiunile socialiștilor nu reprezintă decât o „zăpăceală” a lumii pentru a obține electorat. Ea mai spune că aceste prețuri trebuie ajustate o data la doi ani.

