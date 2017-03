„Rostul Postului” - A fost lansat cel mai mare restaurant virtual din Moldova

Cel mai mare restaurant virtual a fost lansat la Chișinău. Se numește „Rostul Postului”, iar aici, oamenii pot să doneze costul bucatelor la care vor renunța timp de o zi pentru a preveni separarea mamei și copilului care trăiesc în sărăcie extremă. Banii colectați vor merge la crearea unei creșe sociale în Bălți.

„Rostul Postului” este o inițiativă a Fundației Hope and Homes for Children România care împreună cu susținătorii organizației, mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, au dorit să dea rost zilelor din Postul Crăciunului, al Paștelor și altor posturi de peste an. O inițiativă care a fost extinsă și în Republica Moldova „provocându-vă să țineți post negru o singură zi și să donați contravaloarea meselor din ziua respectivă copiilor care trăiesc cu bani mai puțini decât dăm noi pe cafea într-o zi.”

CCF Moldova (reprezentant Hope and Homes for Children) este o organizație nonguvernamentală care urmărește, prin programele desfășurate, înlocuirea sistemului instituțional de protecție a copilului, cu un sistem bazat pe conceptul familial și prevenirea separării copilului de familie. Pentru că atașamentul, atenția individuală, iubirea și stimularea sunt esențiale pentru fiecare copil.

Tot ce trebuie să faci este să intri pe pagina rostulpostului.md și să donezi suma bucatelor la care vei renunța pentru o zi.