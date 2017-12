Rodica Ciorănică nu va mai prezenta emisiunea „O Seară Perfectă”: Prezentatoarea și-a anunțat plecarea

„Pentru că am avut un an și frumos, dar și nemaipomenit de complicat, mă întrebam zilele trecute ce iau cu mine în 2018 și ce las în urmă... Se întâmplă să trec în noul an fără O Seară Perfectă. Au fost ani minunați, dar, ca să poți merge înainte, uneori, ești nevoit să renunți la ceva. Nu putem face tot ce ne place, din păcate. Conștient sau nu, păstrăm doar ceea ce ni se potrivește cu adevărat. M-am bucurat zilnic de colegi pe care îi iubesc și de invitați de care m-am atașat chiar. Prețul a fost unul mare: mi-am ignorat familia, copilul, prietenii și pasiunile. Poate că vom mai scrie vreo pagină împreună cu PRO TV. Deocamdată, în 2018 iau cu mine altceva... o bucurie mare de libertate, proiectele vechi pe care trebuie să le dezvolt și câteva proiecte noi care abia așteaptă să fie lansate. Să aveți parte de un an perfect!”, scrie Ciorănică în postarea sa.