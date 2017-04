Riscurile votului uninominal, în opinia lui Andrei Năstase: Propunerile PD-ului sunt perfect conforme cu practicile din Coreea de Nord

În cele ce urmează voi vorbi despre riscurile ca sistemul electoral propus de Partidul Democrat să afecteze dramatic pluralismul politic din Moldova, creând toate premisele pentru oficializarea unei dictaturi oligarhice feroce.

Neconstituționalitate. Inițiativa de a introduce un sistem de „rechemare” a alesului poporului este neconstituțională și vine în contradicție cu Articolul 68 (alin.2) din Constituție care stabilește că orice mandat imperativ este nul. Această inițiativă comportă în esență revenirea la practica sovietică a mandatului imperativ, în care alesul poporului devine un instrument în mâinile celor care dețin controlul asupra puterii politice, iar riscul revocării limitează independența mandatului de deputat. Asemenea practici ale mandatului imperativ nu sunt utilizate în statele democratice, în schimb propunerile Partidului Democrat sunt perfect conforme cu practicile din Coreea de Nord, Cuba, China, țări care, spre deosebire de Moldova, nu se află în Europa și nici nu-și propun să se apropie de UE.

Sub-reprezentativitate. În cazul implementării sistemului uninominal relativ intervine o gravă inechitate electorală, când mai mult de jumătate din numărul de alegători riscă să nu fie reprezentați în viitorul Parlament. Acest factor va afecta legitimitatea forului legislativ al țării noastre, fiind în contradicție gravă cu un principiu fundamental al democrației, cel al reprezentativității. În acest sens, în condițiile actuale ale țării (avem o diasporă numeroasă, Transnistria, Găgăuzia), doar sistemul electoral proporțional în vigoare poate asigura o reprezentare echitabilă a voinței politice a cetățenilor Republicii Moldova. În mod special, atenționăm asupra pericolului diminuării drastice a rolului diasporei în procesul electoral prin restrângerea drepturilor electorale a sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare, un lucru absolut inadmisibil.

Sindromul Găgăuzia. Un alt risc grav îl reprezintă destabilizarea sistemului politic prin slăbirea rolului partidelor politice. Nu există democrație veritabilă în absența unor partide politice puternice, bine definite doctrinar și promotoare ale unor valori, viziuni și proiecte naționale, iar sistemul propus de Plahotniuc vine să transforme pluralismul politic democratic într-un monopartitism oligarhic, construit pe baza unor manipulări probate în câteva rânduri în Găgăuzia.

Anume acolo, PD și-a testat sistemul electoral pe care l-a propus astăzi la nivel național. Anume acolo, fără a avea măcar un deputat din partidul său, Plahotniuc a controlat o majoritate confortabilă care a decis desfășurarea unui referendum neconstituțional de aderare a Găgăuziei la Uniunea Vamală.

Excluderea Transnistriei din procesul electoral. Sistemul uninominal nu prevede mecanisme de asigurare a drepturilor electorale ale alegătorilor din stânga Nistrului, ceea ce reprezintă, de facto, excluderea lor din viața politică a Republicii Moldova. De asemenea, în urma viitorului scrutin parlamentar vom avea în premieră un for legislativ incomplet, în care nu vor fi reprezentați alegătorii din Transnistria. În acest caz, apare o mare dificultate în a stabili care este numărul de deputați de la care se calculează majoritatea parlamentară.

Diminuează rolul organului legislativ. Prin introducerea uninominalului se încearcă rezumarea funcțiilor deputaților la activitățile de accesare a mai multor fonduri pentru regiunile de unde provin, cu politica mare urmând să se ocupe o grupare oligarhică îngustă. O astfel de abordare constituie un obstacol serios în procesul de realizare, în conformitate cu standardele europene, a unei descentralizării profunde a țării cu delegarea autorităților locale a unui maxim de atribuții și desconcentrarea serviciilor pentru populație în teritoriu. În mod normal, competiția electorală în vederea dezvoltării localităților urmează să aibă loc în cadrul alegerilor locale, între candidații la funcții de primari și consilieri locali. Iar rolul parlamentarilor este de a elabora împreună cu Guvernul și a adopta, la nivelul național, legi și politici favorabile tuturor cetățenilor țării.

Printre riscurile grave ce vor rezulta din modificările electorale propuse se mai numără:

- utilizarea așa-zișilor candidați independenți care vor tranzacționa în viitorul Parlament mandatul lor, în acest fel viciind votul popular;

- riscul foarte mare al trasării arbitrare a granițelor circumscripțiilor electorale uninominale pentru a avantaja puterea;

- crește impactul utilizării resurselor administrative ale puterii actuale la nivel local pentru a avantaja candidații guvernării;

- sporește influența oamenilor de afaceri locali dar și a rețelelor criminale asupra procesului electoral, datorită resurselor pe care le au, în circumscripțiile uninominale, așa cum s-a întâmplat în Rusia și Ucraina;

- presiunile din partea instituțiilor de forță față de candidații partidelor de opoziție în cadrul circumscripțiilor uninominale în vederea descurajării participării lor la alegeri (a se vedea cazurile de persecuție politică a primarilor PLDM, Partidului Nostru și ai activiștilor Platformei DA);

- riscul de sub-reprezentare a femeilor in viitorul for legislativ, etc.

Un alt argument important este experiența negativă a votului uninominal prin care au trecut vecinii noștri: România și Ucraina. Potrivit experților, s-a constatat că sistemul uninominal este profund viciat în țările post-comuniste, în care nu s-a finalizat procesul de construcție a instituțiilor statului de drept. S-a constatat că sistemul uninominal a contribuit la injectarea în campaniile electorale a unor resurse financiare colosale de proveniență dubioasă, a întărit rolul baronilor și oligarhilor locali, a stimulat succesul unor forțe populiste, a generat un traseism politic fără precedent în forurile legislative, a compromis și corupt clasa politică în proporții inacceptabile.

Nimic nu poate compromite mai grav procesul de integrare europeană, procesul de consolidare a statului de drept și de modernizare a țării noastre decât perpetuarea la putere a unei oligarhii criminale pretins pro-europeană și care promovează o retorică geopolitică agresivă.

Din acest motiv, doar un sistem electoral echitabil poate reprezenta garanția unei alternanțe la putere pe cale non-violentă. Doar voința cetățenilor exprimată într-un proces electoral neviciat poate reda speranța țării noastre.

În baza argumentelor invocate, reiterăm solicitarea noastră de retragere imediată a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din Parlament și cerem organizarea următoarelor alegeri parlamentare în baza sistemului actual proporțional pe liste de partid, cu aducerea în ordine a listei alegătorilor, depolitizarea reală a CEC, îmbunătățirea condițiilor de vot pentru diasporă, combaterea reală a coruperii alegătorilor, asigurarea accesului egal la mass-media pentru toți concurenții electorali, neadmiterea falsificării rezultatelor scrutinului. Și, nu în ultimul rând, subliniez necesitatea modificării cadrului normativ pentru transparentizarea modului de finanțare a partidelor.

În încheiere, afirm că avem obligația de a ne opune cu întreaga noastră putere, prin toate metodele democratice, inclusiv prin organizarea unor proteste de mare amploare, împotriva acestui atac perfid al regimului oligarhic împotriva fragilei democrații din Republica Moldova.

Andrei Năstase