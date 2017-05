Reprezentanții României, Ilinca şi Alex Florea, s-au calificat în finala Eurovizion 2017

Ilinca şi Alex Florea, reprezentanţii României la cea de-a 65-a ediţie a concursului Eurovision, s-au calificat în marea finală a concursului muzical, melodia „Yodel It” numărându-se printre cele 10 melodii selectate ieri, 11 mai, pentru a participa la finala de sâmbătă, 13 mai.

Finaliştii celei de-a doua semifinale a Eurovision 2017 sunt: Bulgaria, Belarus, Croaţia, Ungaria, Danemarca, Israel, România, Norvegia, Olanda şi Austria.

Marţi, fanii din cele 18 ţări repartizate în prima semifinală şi cei din Italia, Marea Britanie şi Spania au decis, alături de juriile de specialitate, primii zece finalişti ai Eurovision 2017.

Suedezul Robin Bengtsson – I Can’t Go On; reprezentantul Australiei Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia - merg în Marea Finală a concursului.

La începutul anului 2017, Ilinca Băcilă a început colaborarea cu Alex Florea şi a prezentat single-ul "Yodel It!", compus de Mihai Alexandru si Alexa Niculae, care a cucerit publicul şi juriul la Selecţia Naţională Eurovision Romania 2017, notează mediafax.ro.

Un moment special în cadrul semifinalei a fost o cerere în căsătorie a reprezentantei Macedoniei de către iubitul acesteia, ce a avut loc în Camera verde, probabil o premieră pentru Eurovision.