Renato Usatîi: „Dodon e azi parte din SRL-ul lui Plahotniuc; El șede ca un motănaș, curge sudoarea de pe dânsul și fața-i ca semaforul”

Igor Dodon face parte azi din SRL-ul lui Plahotniuc și se face ca un motănaș când îl vede. Acestea sunt declarațiile liderului Partidului Nostru Renato în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

„În primul rând, eu am încercat să port unele discuții, am vorbit cu toată opoziția în afară de Dodon, că Dodon e azi parte din SRL-ul lui Plahotniuc, înțelegeți? El nu-i problema că Igor e președinte fără, cum el spune că „Ia prezident bez polnomocii” (sunt un președinte fără împuterniciri), el ba nu le are, ba le are prea multe. Când trebuie să-i dea pe viață mandat de judecător la vreun judecător de buzunar al lui Plahotniuc, atunci el are „polnomocii” (împuterniciri), cum se spune, dar așa el nu le are”, a declarat liderul PN, care este refugiat la Moscova.

Usatîi spune că preșdintele Igor Dodon și președintele Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc au două planuri, care sunt create încă din februarie.

„Am avut cu Dodon o înțelegere, la Moscova, deja eram în căutare internațională, atunci Dodon ieșea și spunea că Usatîi are dosare politice și noi trebuie cumva să ne unim. Eu i-am spus în față, zic: Igor, odată am văzut cum te comporți în fața lui Plahotniuc (dar Dodon când îl vede, eu nu că vreau să-l umilesc, să mă înțeleagă toată lumea corect, pur și simplu, el când îl vede, el nu iese așa borzîi (încrezut), cum îl vedeți la tribună, să deie din deget: Nu vă jucați cu focul, nu vă jucați cu cărbunii! El șede ca un motănaș, curge sudoarea de pe dânsul și fața-i ca semaforul – albă/roșie, îi tremură vocea și: domnu Vlad, da, iaca, spuneți, vă rog… Când l-am văzut eu cu domnu Vlad ș.a.m.d., zic, gata, cu aista nu facem nici cașă din topor, nu că cașă cu carne. Înțelegeți? Și i-am spus, zic: Igori, tu nu poți ieși de sub influența lui Plahotniuc și eu cred că în turul doi – eram în față cu turul doi la alegerile prezidențiale – zic, eu o să iau o poziție neutră, zic, mai multă lume, inclusiv eu te-am acuzat că ești omul lui Plahotniuc și, nu că te-am acuzat, dar chestia asta o cunosc mai bine ca mulți alții, eu mă dau la o parte și le spun la oameni să voteze în turul doi așa cum… Da, nu, Renato, eu te rog ascultă, da, tu înțelegi că eu într-adevăr am frică de dânsul, eu când eram încă ministrul Economiei pe timpul lui Voronin, da el de-amu era mare și tare… Măi Igori, istoria o cunosc și poate o cunosc mai bine ca tine.Era 4 noiembrie, era ziua mea de naștere… Igori spune: Renato, „ia ne podvedu, ne predam” (nu te voi trăda), dă-mi două-trei luni să mă întăresc. Eu chiar și m-am înțeles atunci că trebuia să merg (la) secretarul Consiliului Superior de Securitate, da? La „Sovbes”, cum spun rușii, sau, dacă nu vin eu în țară, să meargă Elena Grițko, foarte pregătită, juristă foarte bună, a lucrat șefă de direcție la Ministerul Justiției, nu are frică nici de Plahotniuc, nici de țâncii iștia ai lui politici… Ce face Dodon? Promite: Renato, gata, batem palma, trei luni intrăm, ieșim cu oamenii, sunt sigur că o să iasă o poziție de dreapta și eu mă spăl de toate – Plahotniuc ori fuge din țară, ori îl reținem și pe viață la pușcărie. Igori, eu te-am auzit, accept, hai s-o încercăm. El o spus OK”, afirmat Renato Usatîi.

Președintele Partidului Nostru mai spune că Igor Dodon a fost prins cu zgarda la pământ. „Ddupă acesta, merge la Chișinău, Plahotniuc îi ia SIS-ul, procurorul de-amu știți, tot Dodon o votat cu dânșii, adică Dodon o cedat condiționat toate pozițiile. Și când ia spus el lui Plahotniuc: Măi, urgent modificați legea cu șeful la „Sovbes”, deoarece vine Grițko, asta a lui Usatîi, dar asta îi ră și o să avem probleme. Și ei repede în Parlament au făcut combinația (puteți s-o găsiți), imediat după ce de-amu Dodon a ajuns președinte, că șeful la „Sovbes”, secretarul la „Sovbes” poate să fie doar o persoană cu experiență de minimum cinci ani în structurile de forță din Moldova, zece ani să nu fie implicată nici într-un partid ș.a.m.d. Adică și aici ne-o fraierit. Și după asta, eu am sunat și i-am spus, zic: Igori, tu nu te supăra, dar eu am crezut că tu ai măcar ceva omenesc. Înțelegeți? El este un hoț politic. A ieșit prin niște oameni influenți și la Leps. De-amu o început Dodon și casă să doneze, și pe Leps îl aduce, repetă… Noi am făcut pe 24 august concert cu Leps…”, a conchis Usatîi.