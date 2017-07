Reforma spitalelor: Science fiction la Chișinău. Cum va funcționa un spital cu peste 2.200 de paturi

Conform planurilor Ministerului Sănătății, în Chișinău urmează să fie creat cel mai mare spital care a funcționat vreodată – un spital central polivalent, cu peste 2.200 de paturi, dintre care 1.900 să fie acute, 90 – pentru reabilitare și 30 pentru îngrijiri acute. Autoritățile planifică să construiască o nouă clădire de la zero pentru noul gigant, însă nu este clar când va fi gata și dacă există suficiente resurse pentru acest scop, scrie e-sanatate.md

În timp ce reforma este anunțată, mai multe întrebări rămân în vigoare – cum ar putea funcționa un spital cu peste 2.000 de paturi, care este experiența altor state? Cum ar fi fost corect să fie calculat numărul de paturi, astfel încât să fie evitată o povară administrativă mult prea mare? În lipsa unui studiu de fezabilitate și a unor documente clare de strategie, putem doar presupune.

Din planurile Ministerului Sănătății reiese că noul Spital Central Polivalent va fi format din actualele instituții: Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile și Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Cele mai multe paturi are Institutul Oncologic și SCR, astfel că în total se va ajunge la un cluster de 2.245 de paturi. În document nu se menționează despre reducerea acestui număr, însă se specifică următoarea clasificare – 90 vor fi paturi acute, iar 30 – de îngrijiri paliative, scrie e-sanatate.md

Eficiența paturilor

Conform ultimelor statistici SCR dispune de 760 de paturi, pe care le-a utilizat în 2016 în proporție de 85,4 %. Institutul de Cardiologie dispune de 300 de paturi, pe care le-a utilizat în proporție de 66,8 %. Institutul Oncologic dispune de 850 de paturi, iar rata de utilizare pentru 2016 a fost de 87,5 %. Spitalul de Dermatologie și Boli Comunicabile are o capacitate de 165 de paturi, pe care le-a utilizat în proporție de 66,7 %. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie dispune de 170 de paturi pe care le-a utilizat în proporție de 87,5 %. (detalii aici)

Care este numărul optim de paturi pentru un spital?

Deși este o întrebare frecvent adresată de către specialiștii din sectorul medical, nu există un răspuns standard. Fiecare spital este o entitate unică și diferă de altele, în funcție de mai multe criterii – numărul de populație, profilul maladiilor, poziție geografică, accesibilitate, trendul de descreștere a populației, maladii prevalente în următorii ani.

În lucrarea sa „Is bigger better?”, John Posnett conluziona : costurile medii încep să crească în spitale cu 300-600 de paturi sau mai mult (detalii aici).

„Chiar și cei mai dedicați susținători (n.r. – ai concentrării spitalelor ca măsură de generare a economiilor de scară) acceptă ideea că există o limită a funcționării economiilor de scară. În caz contrar, soluția cea mai eficientă ar fi concentrarea tuturor serviciilor spitalicești acute din întregul regat (n.r. – referință la Marea Britanie) într-un mega-spital. Literatura empirică privind economiile de scară este vastă, reflectând metode diferite și acoperind țări diferite. În ciuda acestei diversități, rezultatele sunt remarcabil de consecvente. Economiile de scară sunt evidente numai pentru spitalele mici. O analiză a fuziunilor spitalelor din Statele Unite nu oferă niciun sprijin pentru ipoteza că costurile sunt mai scăzute în sistemele multi-hospital sau că fuziunile conduc la costuri reduse prin creșterea eficienței. Rezultatele studiilor empirice rămân neconvingătoare, ceea ce înseamnă că câștigurile în urma fuziunilor nu se materializează întotdeauna și apar adesea costuri neașteptate”, conchidea autorul într-un studiu mai vechi.

Acest lucru este susținut de o lucrare mai recentă a lui Troels Kristensen care a concluzionat într-o cercetare că o instituție cu peste 400-600 de paturi trebuie să facă față unor costuri mai mari, în timp ce spitalele acute cu 200-400 paturi ar putea reprezenta dimensiunea optimă. Studiul în cauză (detalii aici) a fost creat cu scopul de a identifica care ar fi dimensiunile optime pentru spitalele publice daneze. Nu există un consens în privința unui număr exact de paturi care ar trece un spital în tabăra celor eficiente, în plus generalizarea nu este bine-venită. Autorii au menționat că există limitări în cercetările acestora, însă majoritatea studiilor cad de acord cu următoarea afirmație – pentru spitalele sub 200 de paturi și peste 620 de paturi riscul de a nu a mai fi eficiente este în creștere, scrie e-sanatate.md

„Existența economiilor de scară depinde în prezent de modul în care costurile cresc pe măsură ce capacitatea spitalului este mărită. Unele costuri (cum ar fi costurile de gestionare și de administrare) pot fi stabilite dincolo de capacitatea minimă, însă cele mai multe costuri (cum ar fi costurile personalului medical, asistență medicală și tehnică) probabil vor crește aproximativ proporțional cu creșterea capacității. Dacă se întâmplă acest lucru, puține economii de scară vor fi evidente în spitalele mai mari. Pierderile în economiile de scară devin evidente dacă unele dintre resursele necesare pentru funcționarea spitalului nu vor fi suficient crescute pentru a fi adaptate la creșterea capacității. Costurile medii vor începe să crească, deoarece utilizarea excesivă duce la ineficiență în management, la rate mai mari de absență a personalului sau la defecțiuni frecvente a echipamentelor”,explică John Posnett în „Are bigger hospitals better?” în publicația „Hospitals in a changing Europe”.În toate studiile autorii menționează un detaliu important – reconfigurarea sistemelor spitalicești trebuie făcută, având la temelie date exacte despre serviciile de care va fi nevoie în viitor, care sunt necesitățile exacte ale populației în materie de servicii medicale, care sunt capacitățile în materie de resurse umane, tehnică, dar și finanțe. Ultimul aspect devine și el primordial. Un model creat pe date greșite se va prăbuși.

„Spitalele nu funcționează în mod izolat și sunt doar un element mai larg al sistemului de sănătate. Rolul spitalelor s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii și se așteaptă ca această tendință să continue. Începând cu anii 1980 multe țări din Europa Occidentală au încercat să-și reducă capacitatea spitalelor și să găsească metode alternative, în timp ce în Europa de Est s-a redus semnificativ numărul de paturi de spital, care era un semn distinctiv al sistemului Semașko. În Europa de Vest au existat trei evoluții majore care au influențat îngrijirile spitalicești în ultimele decenii: transferul tratamentului psihiatric de lungă durată către îngrijirile comunitare, furnizarea tot mai mare de îngrijire medicale pentru persoanele în vârstă în afara spitalelor și restructurarea îngrijirii acute, cu mai multe servicii de ambulator și reabilitare în afara spitalului”, se menționează și în publicația „Investing in hospitals of the future” (detalii aici), în cadrul parteneriatului „Observatorul european privind sistemele și politicile în domeniul sănătății”, publicat în 2009.

În studiul publicat se menționează clar că „patul” ca unitate ce ar determina capacitatea unui spital a fost eronat înțeles în trecut și poate și acum, în special în statele estice. Un pat nu înseamnă în sine un indice pentru care spitalul trebuie să primească bani, acest pat trebuie să dispună de tehnica medicală necesară ca pacientul să fie tratat, sau altfel spus să putem vorbi de un caz tratat, nu doar despre un pacient care a stat pe acel pat, fără să vorbim de eficiența utilizării lui.

Autorii studiului menționează că aproximativ 20-30% din costurile unui spital nu sunt legate de procesele de bază, adică de serviciile de sănătate efectuate direct pentru a vindeca pacienții. Ele pot fi considerate procese care nu sunt de bază și pot fi definite ca fiind incluse în procesul de gestionare a clădirilor. Cum sunt gestionate operațiunile într-un spital însă influențează foarte mult asupra celor 20-30 de procente. Un exercițiu aplicat pe mai multe spitale din Germania, de capacitate diferită – între 300 și 1.300 de paturi, puteți găsi aici. Acest exercițiu demonstrează că un minut în sala de operații poate atinge costuri operaționale de 0.60 de eurocenți sau de 1,74 euro. Acest lucru demonstrează că eficiența și sustenabilitatea unui spital nu ține neapărat de volumul instituției– un spital mai mare nu înseamnă neapărat eficiență mai mare.

Ce înseamnă un spital al viitorului?

Orice autoritate ar trebui mai întâi să-și pună întrebarea ce ar vrea de la un nou spital și cum s-ar integra acesta cu restul serviciilor de sănătate. Experții atenționează că autoritățile ar trebui să se gândească dacă patul mai poate constitui un element veridic de monitorizare a capacității și eficienței unui spital, în contextul chirurgiei de o zi, de exemplu. Aici patul nu mai are nimic cu eficiența și se transformă în serviciul strict hotelier, care ar putea exista undeva în proximitatea unității medicale. Mai mulți responsabili de politici greșesc atunci când eșuează la planificarea fluxului de pacienți într-un spital.

