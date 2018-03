Reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon, prioritatea Kaufland la construcția magazinelor

„Kaufland acordă o atenție deosebită protejării mediului înconjurător, toate hipermarketurile noastre vor beneficia de o instalație de climatizare ecologică - un sistem complex modern care recuperează căldura de la instalațiile frigorifice și care permite economisirea resurselor naturale, cu responsabilitate față de mediu. Dacă pe timp de iarnă încălzește magazinul, pe timpul verii, instalația inversează procesul, pentru a obține în magazin temperaturi ambientale plăcute și în concordanță cu standardele de sănătate publică. De asemenea, toate instalațiile frigorifice din magazin sunt fără freon și utilizează numai CO2, protejând astfel mediul înconjurător și resursele naturale.

În plus, eficiența energetică reprezintă un angajament față de mediul înconjurător, prin protejarea resurselor naturale, reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon, precum și implementarea a cât mai multor tehnologii verzi în spațiile și activitatea Kaufland România”, a declarat directorul general Kaufland România și Moldova, Marco Hößl, în cadrul unui interviu pentru mold-street.



În același timp, programele de responsabilitate social-corporativă reprezintă o componentă cheie în strategia Kaufland de dezvoltare.



„Noi ne dorim să investim în societate, într-un viitor mai bun pentru cetățenii Republicii Moldova și facem acest lucru prin acțiuni și programe concrete. În 2018, după deschiderea centrului de Mame și copii, victime ale violenței domestice, împreună cu partenerul nostru CCF / HHC, vom continua proiecte și parteneriate pe care le-am derulat și în 2016 - 2017. Aici mă refer la „Sădim Oxigen” și „Bucurie în Mișcare”. Sunt două proiecte la care ținem în mod special, pentru că ele corespund valorilor pe care le susține și le promovează Kaufland: grija față de mediu, grija față de om și stilul de viață sănătos. Tot în acest an am început colaborarea cu Fundația Hospice of Hope împreună cu care organizăm „Hospice Bike Tour" și Gala Dinner, în sprijinul persoanelor care au nevoie de îngrijire paliativă”, mai spune Marco Hößl.

Mai mult, directorul general Kaufland România și Moldova susține că toate magazinele vor fi dotate cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice, ținând cont de cele mai moderne tehnologii existente pe piață.



„În această direcție am donat două mașini electrice în Republica Moldova și dorim să continuăm acest demers și cu alți parteneri. Nu în ultimul rând, analizăm și ne dorim să implementăm soluții pentru colectare selectivă a deșeurilor în toate magazinele Kaufland și valorificarea acestora, precum valorificarea deșeului organic (compostare / biogaz)”, a punctat acesta.



În contextul supraaglomerării orașului cu mașini, cei de la Kaufland s-au gândit și amenajarea parcărilor care urmează să fie etajate sau subterane



„În funcție de proiect și de cerințele infrastructurii zonei urbanistice, magazinele Kaufland vor fi dotate cu suficiente locuri de parcare. Așa cum am menționat și mai sus, Kaufland este conștientă de importanța și influența pe care o au acțiunile sale asupra mediului înconjurător și analizăm posibilitatea de amenajare a zonelor de agrement și spații verzi în cadrul proiectelor”, a punctat acesta.



Citește interviul integral pe moldstreet.com.



