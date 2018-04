Record pentru Steven Spielberg: A trecut de 10 miliarde de dolari la box office

Unul dintre cele mai populare nume din istoria cinematografiei, Steven Spielberg, a devenit primul regizor care a trecut (după mai bine de 50 de ani de carieră) de 10 miliarde de dolari încasări la box office.

Potrivit celor de la BoxOfficeMojo.com, suma a fost atinsă odată cu succesul ultimului său film, Ready Player One – ale cărui încasări au ajuns la 476 milioane de dolari internaţional, scrie cinemagia.ro.

Istoricul încasărilor din cariera lui Spielberg consemnează că numai două titluri nu au reuşit să treacă de 100 milioane de dolari internaţional. Este vorba despre 1941 (ce a strâns 92,5 milioane) şi Always (cu încasări de 74,1 milioane de dolari). Succesele majore la box office au fost Jurassic Park (983,8 milioane), Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (786,6 milioane) şi E.T. the Extra-Terrestrial (717 milioane de dolari).

Spielberg i-a întrecut pe James Cameron, realizatorul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile (Avatar şi Titanic), dar şi pe J.R.R. Tolkien, de al cărui nume se leagă două trilogii ultra populare şi de succes (The Lord of the Rings şi The Hobbit), dar şi pe George Lucas şi Ridley Scott.

Iată cum arată topul regizorilor ale căror filme au obţinut cele mai mari încasări la box office (în dolari):

1. Steven Spielberg – 10,009 miliarde

2. Peter Jackson – 6,520 miliarde

3. Michael Bay – 6,414 miliarde

4. James Cameron – 6,138 miliarde

5. David Yates – 5,346 miliarde

6. Christopher Nolan – 4,749 miliarde

7. Robert Zemeckis – 4,243 miliarde

8. Tim Burton – 4,075 miliarde

9. Chris Columbus – 4,060 miliarde

10. Ridley Scott – 3,923 miliarde