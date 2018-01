Reacţia actriţei Sharon Stone, întrebată dacă a fost hărţuită sexual: „Am văzut de toate”

"Sunt în această industrie de 40 de ani. Puteţi să vă imaginaţi în ce lume am aterizat?", a spus actrița.

Actriţa a mai spus: "Cu fizicul meu, venind de nicăieri, din Pennsylvania? Am venit aici fără să beneficiez de nicio protecţie. Am văzut de toate. Am început să ne recunoaştem propriile calităţi ca femei şi am încetat să mai credem că trebuie să ne comportăm ca nişte bărbaţi, cu scopul de a obţine legitimitate, putere sau credibilitate".

Întrebarea vine în contextul în care tot mai multe femei din lumea Hollywoodului și nu numai au început să își împărtășească istoriile când au fost hărțuite sexual. Mișcarea a apărut după ce producătorul Harvey Weinsten a devenit ținta a peste 40 de acuzații de hărțuire sexuală.