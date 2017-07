Reacția PSRM și PDM la declarația dură a partidelor europene. Ion Ceban: „Revizuirea acordului cu UE demult trebuia făcută”

Declarație dură făcută de Partidul Popular European (PPE) și Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), la adresa Republicii Moldova. Președinții celor două partide acuză Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor de intimidare a „adversarii politici pro-europeni, după ce PDM-PSRM a respins intenționat recomandările Comisiei de la Veneția și a schimbat sistemul electoral”. Totodată cele două partide europene declară că vor cere instituțiilor UE să oprească orice finanțare pentru țara noastră.

Partidele vizate, PDM și PSRM, au reacționat la cele declarate de PPE și ALDE. Solicitat de UNIMEDIA, deputatul democrat Sergiu Sîrbu a declarat că la eleborarea legii s-a ținut cont aproape în totalitate de recomandările Comisie de la Veneția.

„Nu pot să comentez scrisoarea acestor formațiuni politice. În calitate de autor al legii pot spune că aceasta a fost dezbătută pe larg timp de cinci luni. Este o lege dorită de marea și absoluta majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. Majoritatea absolută a recomandărilor Comisiei de la Veneția au fost implementate integral și îmi asum această declarație.

Sunt sigur că după ce partenerii noștri vor analiza atent, deoarece cred că încă nu au analizat ce am votat noi, se vor asigura că noi am într-adevăr am respectat. Comisia ne-a spus că nu este recomandabil schimbarea sistemului în lumina a celor îngrijorări menționate, dar noi toate îngrijorările menționate le-am luat în calcul și le-am soluționat. De aceea sunt sigur că o comunicare sinceră cu partenerii noștri, va duce la o abordare mult mai obiectivă a acestei situații”, ne-a comunicat deputatul PDM.

Cât despre asistența macrofinanciară din partea UE pentru Republica Moldova, Sîrbu spune că în seria de condiționalități nu se găsește schimbarea sistemului electoral.

„Din cele 30 de condiționalități niciuna nu se referea la schimbarea sistemului electoral. Erau anumite declarații politice, discuții, dar condiționalități care să fie legate de sistemul electoral nu erau. Această macrofinanțare nu este pentru Guvern sau un partid, dar acești bani vin pentru cetățenii Republicii Moldova și reformele care urmează a fi implementate”, a conchis Sergiu Sîrbu.

PSRM susține declarațiile făcute de PPE și ALDE și afirmă că salută stoparea finanțării europene pentru R. Moldova.

„Cu cât mai repede finanțarea pentru această guvernare va fi oprită, cu atât mai repede se vor defășura alegerile parlamentare anticipate. Este exact ce-și dorește poporul Republicii Moldova, să schimbe această guvernare și să vină o guvernare pentri oameni.

În ceea ce privește acordul de asociere, noi de doi ani spunem că cel puțin modificarea acordului trebuia de mult făcută. Revizuirea acordului cu UE demult trebuia făcută”, a declarat pentru UNIMEDIA secretarul politic și purtator de cuvânt al Președinției, Ion Ceban.