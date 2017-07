Reacția MAI, la acuzațiile aduse de membri asociației Promo-LEX: Nu avem careva plângeri

Niciun protestatar nu a înregistrat vreo plângere la poliție în urma protestelor de astăzi. Contactat de UNIMEDIA, purtătorul de cuvânt al MAI, Alina Zbancă, a declarat că „Cei care au asigurat ordinea publică, au acționat în conformitate cu legea 26, iar până la ora actuală nu avem careva plângeri pe acțiunile angajaților noștri”.

UNIMEIDA amintește că membrii asociației Promo-LEX acuză oamenii legii că le-au periclitat activitatea de monitorizare a protestelor, care s-au desfășurat astăzi în fața Parlamentului. Cel puțin asta susține membrul ONG-ului Ion Manole.

„Rezultatul monitorizarii: politia, asa cum a mentionat deja Sorina Macrinici, nu ne-a lasat sa trecem, iar politistul din prima imagine nu a dorit sa ne explice care sunt criteriile de selectare a celor care au voie sa treaca mai aproape de tribuna de langa intrarea in Parlament. A refuzat chiar daca i-am declarat ca noi monitorizam intrunirile celor doua grupuri. Am mers prin alta parte si am ajuns unde ne-am propus. Acolo, un camion mare epuiza deja stocul de apa. Putea lua apa oricine, inclusiv politstii. Promo-LEX, de 15 ani, asa cum stiti bine, monitorizeaza si informeaza”, scrie pe pagina sa Manole.