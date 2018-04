Raportul secret al ANRE: Sergiu Tofilat dă replică Silviei Radu și o îndeamnă să răspundă la „trei întrebări simple”

"Replică dnei Silvia Radu.

Propun să lăsăm emoțiile la o parte. Am adus la cunoștința publicului câteva constatări din raportul de control, pe care ANRE îl ține ascuns de 4 ani.

Așteptăm să răspundeți la 3 întrebări simple:

1. De ce ați negat existența acestui raport în cadrul ședinței ANRE din 4 noiembrie 2015?

2. Când s-au efectuat percheziții la RED Union Fenosa și care instituții au fost implicate?

3. Câte cauze penale au fost inițiate și sunteți sau nu vizată în careva din ele?", a scris epxertul în energetică Sergiu Tofilat.



UNIMEDIA menționează că un raport al ANRE din 2013, care, potrivit unor surse, ar fi fost ținut în secret, dezvăluie „Cheltuieli suplimentare și ineficiente în sume considerabile" și „nerespectarea principiului eficienței maxime la costuri minime" comise de RED Union Fenosa, în perioada anilor 2010-2012, pe timpul când Silvia Radu conducea instituția.

Pub

Silvia Radu a scris pe facebook că activitatea sa la Union Fenosa a stat sub lupa tuturor autorităților, permanent, sub diferite conduceri politice și a declarat că „am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut".

Silvia Radu candidează acum pentru funcția de primar al capitalei.

Sergiu Tofilat s-a retras din cursa electorală, pentru că nu a reușit să adune numărul necesar de semnături.