Rămân fără curent electric. Mai multe localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Anatol Corobcianu, Andrei Mureşanu, Constantin Brîncuşi, Crimeia, Crîngului, Dacia, Doina, Druta-1, Druţă Ion, Gheorghe Coşbuc, Mihai Viteazul, Mircea Cel Bătrîn, Nicolae Iorga, Orheiului, Toma Ciorbă, Uzinei - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Bucureşti, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Independenţei, Nicolae Sulac, Schinoasa, Sfinta Treime, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Calea Ieşilor 49G - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Calea Ieşilor 51/3, 51/4, 51/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00



3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. I. Creangă, Sihastrului, Livădarilor, Schinoasa Vale,Schinoşica, str şi str-la Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. 27 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chişinăului str-la, Cismelei, Cismelei str-la, Cotul Morii, Dacilor, Frunze Mihail, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Mioriţa, Morilor, Popov, Salcîmilor, Serghei Lazo, Sfînta Mari, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1S-La, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog, Tudor Bubuiog str-la, Valentina Tereşkova, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. A. Russo, Constructorilor, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dumbravei, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. 31 August 1989, 8 Martie, Alexandru Lăpuşneanu, Barbu Lăutaru, Budeşti, Budeşti Noi, Gradinarilor, Haiducilor, Hotarul Satului, Maria Cibotari, Mihai Kogălniceanu, Primăverii, Serghei Lazo, Serghei Lunchevici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cioraborta:

s. Cioraborta - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

str. Buneţi, Lavanda, Pădurilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Aleea Salcimîlor str-la, Aleea Salcîmilor, Buna Vestire, Calea Ieşilor, Columna, Cruzeşti, Dacia, Dimitrie Cantemir, Fintinarilor, Florilor, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu, Intemeetorul Crudu str-la, Internaţională, Ioan Scurtu, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Hînganu, Izvorului, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Nucarilor, Răzeşilor, Renasterii, Romănă, Sf.Treime, Sfatul Ţarii, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Independenţei, Livezilor, Nicolae Sulac, Nucarilor Str, Renaşterii, Sf.Paraschiva, Speranţei, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Tohatin Sat, Valea Tohatin, Valea Trandafirilor (s. Hruşova - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



11. Anenii Noi:

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



12. Cahul:

s. Bucuria, s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09.00 - 17:00

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Slobozia Mare: str. Pogranicinaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:00



13. Călăraşi:

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hirova, s. Dereneu, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



14. Căuşeni:

str. A. Mateevici, Frunza Nucului, str-la 1 Nucului - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 15:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Ochiul Roş - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Picus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

15. Cimişlia:

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



16. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Ştefan cel Mare, Măgdăceşti, A. Mateevici, E. Doga - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



17. Hînceşti:

str. Mihalcea Hîncu - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



18. Ialoveni:

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



19. Nisporeni:

s. Cristeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Orhei:

str. C. Negruzzi, V. Lupu, B. Glavan - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Peresecina: str. A. Donici, Ştefan cel Mare, M. Costin, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Văşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



21. Străşeni:

s. Bucovăţ: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Bîcoveţ, Dimitrie Cantemir, Fabricii, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Miron Costin, Novaea, Sadovîi str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



22. Ştefan Vodă:

s. Marianca de Jos: str. M. Eminescu, M. Frunze, S. Esenin - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Olăneşti: str. 28 Iunie, 31 August, A. Puşkin, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Karl Marx, Florilor, Testemiţeanu, Pirogov, Sf. Marie, V. Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Olăneşti: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Carl Marx, Ion Creangă, Molodejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Renaşterii, Victoriei 83 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 15:40

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Volintiri: str. Grădinarilor, Viilor - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00

s. Volintiri: str. Ştefan cel Mare, Păcii - parţial în intervalul de timp între 14:20 - 16:00



23. Taraclia:

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



24. Teleneşti:

s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 16:45

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Suhuluceni -în intervalul de timp între 08:45 - 10:45



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.