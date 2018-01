Rămân fără curent electric. Mai multe localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 75 - în intervalul de timp între 09:30 - 14:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 42-54, 43-67, Armenească 1-17, 2-18 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Frumoasa 19-59, 22-60, Mitr. Gurie Grosu 16, 17, 17A, şos. Hînceşti 22-44, Oneşti 24-26, T. Gheorghe 8, Valea Dicescu 53-91, 64-140 - în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

str. Ialoveni 92, 92/5, 92/6, 94, 94/1, 94/2, 96, 96/1, 96A, B, V, 98/1, 98/2, 103, Cornului 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. A. Plămădeală, Cişmelelor, Gribov, Livezilor, Rediului, Ştefan cel Mare, V. Micle, Vl. Maiacovschii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Botnăreşti - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



5. Cahul:

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



6. Călăraşi:

str. M. Costin, M. Frunze, Ion Neculce, Gr. Ureche, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Meleşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Sipoteni: str. Chişinăului, D. Cantemir, Florilor, Gloria, Învăţătorilor, M. Eminescu, T. Vladimirescu, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 12:00



7. Căuşeni:

s. Cîrnăţeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



8. Cimişlia:

s. Ialpugeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



9. Criuleni:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Gospitalinîi str-la, Miciurin, Moldavschii str-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:00

s. Dolinnoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Măgdăceşti - în intervalul de timp între 13:30 - 15:30



10. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, Chişinăului, Gh. Asachi, M. Drăgan, M. Sadoveanu, Muşatinilor, Octavian Goga, Regele Decebal - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaea, Nahimova, Ogorodnaea, Ozernaea str-la, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişnevîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Mireşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:15



11. Ialoveni:

s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



12. Nisporeni:

s. Călimăneşti, s. Heleşteni, s. Marinici, s. Şişcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Străşeni:

s. Sadova: str. Arnăut, Sadova, Gr. Ureche, Ştefan cel Mare, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Pănăşeşti - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Ciobanca - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Lupa-Recea - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



14. Ştefan Vodă:

s. Răscăieţi: str. 353 Divizia, Ştefan cel Mare, Biriucova, Biruinţa, Chirov, Dneprodzerjinschi, Fontannaia, Mira, Molodejnaia, Nistreană, Sovetscaia, Sputnica, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



15. Taraclia:

s. Vinogradovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



16. Teleneşti:

s. Ciulucani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Pistruieni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

or. Teleneşti: str. 31 August 1989, 8 Martie, Dacia, Plopilor, Sportivă - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



17. Cantemir:

or. Cantemir: str. Daci - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Baimaclia - în intervalul de timp între 12:00 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.