Rămân fără curent electric. În mai multe localități va fi deconectată astăzi energia electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea:

str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrii Cantemir, Florilor, Frunze Mihail, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Salcîmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



3. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Vodă, Fîntîna Schinului, Frunze Mihail, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Industriala, Plaiului, Plaiului str-la, Renasterii, Serghei Lazo, Suveranitatii, Tineretului, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-16 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Mioriţa 11, Gh. Asachi 71/3, 77, 79, str. Tadeus Malinovskii 18 - în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

str. Armenească 42, 44 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25-55, 2-14, str-la 1 Ciocîrliei 1-9, 2-14, str-la 2 Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, 4/3, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

str. 27 August, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Bubueci Sat, Chisinaului str-la, Cismelei, Cismelei str-la, Cotul Morii, Dacilor, Frunze Mihail, Gospodarilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Miorita, Morilor, Popov, Salcimilor, Scolii, Serghei Lazo, Sfinta Maria, Şcolii str-la, Şcolii str-la 1, Şcolii str-la 2, Ştefan Cel Mare str-la1, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, T.Bubuiog, Tereşcova, Tineretului, Tineretului str-la, Toamnei, Trandafirilor, Tudor Bubuiog str-la, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Russo 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, Kiev 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, N. Dimo 11/5, 13/3, 13/4A, 17/3, 17/4 - în intervalul de timp între 11:30 - 18:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Viilor, Kogălniceanu, Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Viilor, Livezilor, Ciorescu, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



10. Anenii Noi:

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30



11. Basarabeasca:

str. Bessarabscaea, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Sadovaea, Victoria, Viilor, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Victoria, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



12. Cahul:

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:00

s. Cotihana - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30



13. Cantemir:

s. Acui, s. Baimaclia, s. Bobocica, s.Crăciun, s. Enichioi, s. Ţolica - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Crăciun - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cuporani, s.Pleşeni, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



14. Comrat:

str. Boris Glavan Per., Cernîşevski, Cikalov, Cozeriuca, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Komsomolski, Konev str-la, Mihail Frunze, Nevski, Nicolai Gogol, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, P.Cosmodemieanscoi, Panfilov str-la, Per.Belinscogo, Şciors, Şolohov, Suvorov, Suvorov str-la, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenko, Tretiakov, Tretiakov str-la, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski Per. - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

str. Dimitrov, Dostoevski, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



15. Călăraşi:

s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

s. Vălcineţ: str. 27 August, A. Russo, Burebista, Decebal, S. Lazo, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Oricova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



16. Căuşeni:

s. Hagimus: str. 2 Decembrie, 27 August, Căile Ferate, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Hagimus, Ilie Sajin, Livezilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



17. Ceadîr-Lunga

s. Tomai: str. Chirova, Ciapaeva, Cotovscogo, Miciurina, Tomai, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Tvardiţa: str. Frunze Mihail - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30



18. Cimişlia:

str. Alexandri Vasile str-la, Gheorghe Coşbuc, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Selemet: str. Cimişliei, Decebal, Păcii, Selemet, Victoriei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Basarabeasca: str. 1 Mai Jd, 1 Mai str-la Jd, Komsomoliscaia Jd, Komsomolskaia, Privoczalinaia Jd, Voczalinaia Jd - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Ratuş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. T. Arghezi - parţial în intervalul de timp între 13:30 – 15:30



20. Hînceşti:

s. Crasnoarmeiscoe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:00

s. Căţeleni, s. Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Cotul Morii - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Iurie Gagarin, Grădinilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



22. Nisporeni:

s. Iurceni, s. Bursuc - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 13:30



23. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Pelivan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:03

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

or. Orhei: str. Chişinău, Scrisul Latin - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Mărzaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30re 13:30 - 14:30



24. Străşeni:

str. B. Lăutaru, Ştefan cel Mare, str şi str-la Chişinău - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Lozova: str. Biruinţa, Guţuleavca, I. Creangă, Oanţa, Lozova, Serdiuc, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Lozova: str. Guţuleavca, I. Creangă, Oanţa, Lozova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

Ştefan Vodă s. Copceac: str. Bolgarscaia, Ceapaev, Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Talmaza: str. Nistrului, Miciurin, Livezilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Volintiri: str. Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Grădiniţa: str. Lesnaia, Gagarin, Cutuzov - parţial în intervalul de timp între 14:40 – 13:40

s. Marianca de Jos: str. Esenin, Suvorov, Tineretului, Florilor, Marianca de Jos - parţial în intervalul de timp între 15:20 – 17:00



26. Teleneşti:

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.