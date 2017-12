Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Mitr. Petru Movilă - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava:

str. Bot Mihai, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sfîntul Gheorghe, Teilor, Vilelor, Zavoiului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. Igor Vieru, Truşeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 42-54, 43-67, Armenească 1-17, 2-18 - în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Alcedar 1, 2A, 4, Andrei Izbaş 1-47, 10-40, Arioneşti 2A, 4-6, Coloniţa 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, str-la Coloniţa 1-3, Haiducul Bujor 53-69, 78-104, str-la N. M. Spătaru 1-9, Tîrgovişte 1-25, 8-46, Transnistria 5, Vadul lui Vodă 9, 31/2, 99, 100A, 105-127, 144-146, 155, 162-196, 999, 9001, 9999 - în intervalul de timp între 09:10 - 15:00



6. Anenii Noi:

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



7. Cahul:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexei Mateevici, Dimitrie Cantemir, Eneş Gheorghe, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 10:45



8. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Etulia: str. Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi 2 str-la, Grigore Cotovschi str-la, Ion Soltîs str-la, Lenin, Lesnaea, Lesnoi str-la, Molodejnaea, Ogorodnaea - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Grecico, Mendeleeva, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

or. Vulcăneşti: str. Gherţena, Iurie Gagarin, Lenin, Plotnicova, Plotnicova str-la - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15



9. Călăraşi:

s. Nişcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

10. Hânceşti:

s. Mereşeni - în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

11. Ialoveni:

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Răzeni - în intervalul de timp între 10:30 - 15:00



12. Nisporeni:

str. Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Bucovinei, Codrilor, Cristestilor, Lapuşniţa, Mihai Eminescu, Morilor, Pompa, Salcîmilor, Sfatul Ţării - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



13. Străşeni:

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Codreanca, s. Grebleşti - parţial în intervalul de timp 10:00 – 14:00



14. Ştefan Vodă:

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mira, Molodejnaea, S.Popeasca, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.