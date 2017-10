Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Alexandru Puşkin, Andriana, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Doina, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pavaliuc, Pădurilor, Petru Zadnipru, Povoliuc V., Renaşterii, Rezeni, Schinoasa, Serelor, Sfinta Treime, Sfintul Mihail Str, Sfîntul Andrei, Sfîntul Constantin, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. 31 August 1989, Bujorilor, Burebista, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Independenţei, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Munceşti, Nucarilor, Pacii, Petru Movilă, Plopilor , Renasterii, Renasterii-1, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tineretului-1, Trandafirilor, Vila Verde - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Botanica, s. Străisteni:

str. Alexandru Cel Bun, Andriana, Işnovăţ, Pavaluc, Paveliuc, Rezeni, Sf. Mihail , Sf. Valentin, Sf.Andrei, Sf.Ilie, Sf.Pavel, Sfîntul Constantin, Străisteni, Tineretului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumuşica:

str. Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25



7. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Izbaş 4-38, 9-47, Tîrgovişte 6, 7, 8, 40-46, Vadul lui Vodă 155 - în intervalul de timp între 09:10 - 15:00

str. Uzinelor 122-184 - în intervalul de timp între 09:10 - 14:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

bd. Moscova 13/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Matei Basarab 5/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



11. Anenii Noi:

s. Bulboaca, s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:40

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



13. Cahul:

str. Asachi Gheorghe, Boris Glavan, Chiliei, Dumbrava Roşie, Dumitru Milev, Hristo Botev, Izvoarelor, Krasnov, Ostaşcu, Stamati, Strada Veche - parţial în intervalul de timp între 10:50 - 11:50

str. Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Colibaşi: str. Prutului, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Găvănoasa - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Frumuşica: str. Cotovscogo. Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Taraclia de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Andruşul de Jos - în intervalul de timp între 13:40 - 14:40

s. Crihana Veche - în intervalul de timp între 16:00 - 17:00



14. Cantemir:

str. Boris Glavan, Promislenaia, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Porumbeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sadîc: str. 1 Mai, 25 Iiunea, 40 Let Pobedî, 70 Let Octeabrea, Andropova, Boris Glavan, Carabet Ianoş, Caştanilor, Cotovscogo, Dubinina, Gribova, Grigore Vieru, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mira, Molodejnaea, Nicolae Sulac, O.Coşevogo, Octombrie, Plopilor, Sadovaea, Serghei Lazo, Sportivnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Trandafirilor, Tretieacova, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Cedîr-Lunga: str. Jukovski, Karl Marx, Lenin, Matrosov, Matrosov str-la, Miciurin, Nicolai Gogol, Sîrtmaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

or. Vulcăneşti: str. Ion Creangă, Ozeornaea - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

or. Comrat: str. Cikalov, Dunaeva, Nevski, Osipenko, Ostrovscogo, Suvorov, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenko, Tretiakov - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Copceac: str. 1 Maea, 28 Iunie, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea - în intervalul de timp între 13:00 - 14:0



16. Călăraşi:

str. Alexandru cel Bun, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Căuşeni:

str. 28 Iunie, Alba Iulia, Alba Iulia str-la, Alexandru Puşkin, Renaşterii, Renasterii str-la 1, Renaşterii str-la, Tighinei, Şos. - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 12:20



18. Cimişlia:

s. Hîrtop, s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Troiţcoe: str. Cotovscogo, Lenina, Maxim Gorkii, Molodoi Gvardii, Olega Coşevogo, Sovetscaea, Troiţcoie - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Cimişlia: str. Constantin Stamati, Decebal, Decebal str-la, Livezilor, Sfînta Maria, Suveranităţii - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Batîr - în intervalul de timp între 15:30 - 16:30



19. Criuleni:

s. Bălăbăneşti, s. Corjova - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 17:00

s. Bălţata - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Işnovăţ - în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



20. Hînceşti:

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

s. Cărpineni: str. A. Donici, Ştefan Vodă, Cotovschi, Doina, Gemenilor, Independenţei, I. Iakir, Ion Creangă, Gagarin, Leova, Molodejnaia, Pobeda, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00



21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hîjdău, Florilor, Ştefan cel Mare, Ştefănucă Petru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20



22. Leova:

s. Iargara: str. Salcîmişor, Ştefan Vodă, Alexei Mateevici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Tomaiul Nou - în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



23. Nisporeni:

str. Marea Adunare, Păcii, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:15

s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:30

s. Călimăneşti- în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



24. Orhei:

str. 31 August 1989, Baladelor, Constantin Brîncuşi, Făguraş, Lăcrămioarelor, Meşterul Manole, Meşteşugarilor, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana, Viorelelor, Zidarilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Cosmonauţilor, Crişca, Dacia, Dimitrie Cantemir, Docuciaev, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Nicolae Dimo, Nouă, Pionerilor, S.Peresecena, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sămănanca, s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



25. Străşeni:

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Dolna - în intervalul de timp între 10:00 - 11:30



26. Ştefan Vodă:

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaia, Lenin, Nadrecinaia - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10

s. Copceac: str. Bulgară, Ceapaev. Molodejnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Antoneşti: str. Alexei Vakulovschi, Independenţii - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



27. Taraclia:

s. Sofievca: str Timoşenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Taraclia: str. Inzov General, Lenin, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



28. Teleneşti:

str. 31 August 1989, 40 Ani Ai Biruintei, A.Cuza, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Barbu Lautaru, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Constantin Stamati, Decebal, Doinelor, Dragos Voda, Gheorghe Coşbuc, Hîjdeu, Igor Vieru, Ion Callimachi, Ion Creangă, Livezilor, Luciafarul, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul Str, Mihail Kogălniceanu, Noua, Ovidiu, Ovidiu str-la, Petru Rareş, Pirogova, Renasterii, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga str-la, Telenesti, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Chiţcanii Vechi, s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30



